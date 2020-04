La dolorosa carta de una persona con depresión que describe cómo vive el confinamiento por coronavirus

Es habitual pensar en cómo están viviendo el confinamiento los ancianos o los niños, por ser colectivos vulnerables, pero pocas veces recordamos a las personas con enfermedades mentales o trastornos psiquiátricos. Su situación hace que quedarse en casa sea aún más duro.

A través de una carta, una persona con depresión que prefiere no desvelar su identidad ha trasladado a Antena 3 Noticias cómo está viviendo el confinamiento. Su situación es especialmente delicada pues ha intentado quitarse la vida en alguna ocasión:

"Me metieron en un tren para llevarme a casa de mis padres, no podía estar sin vigilancia y tampoco ingresarme en un hospital como tantas veces antes. Tampoco podía contar con mi psiquiatra, pues hacía una semana que me habían suspendido las consultas. Sedado y medicado como nunca antes y un tiempo después, que no sabría especificar, recibí una llamada. Era mi psiquiatra, para comunicarme que tendríamos una consulta telefónica para ajustar la medicación. Su preocupación y entrega fue esperanzador al principio, pero no volveré a tener consulta telefónica hasta el 30 de abril, más de tres semanas después"

Esta persona, de la que solo diremos que es un hombre de 31 años que vive en Madrid, relata así su desesperación en este difícil momento de su vida, al que se suma estar encerrado en casa. "Lo peor son las noches; ni los somníferos me ayudan a dormir, ni me eliminan los sueños", dice contando algunas posibilidades de suicidio.

"Leo y veo en los medios una y otra vez una frase "no vamos a dejar nadie atrás", pero continuamente me planteo si yo veré el final del confinamiento, y no precisamente por el virus, o pasaré a engordar una estadística que hasta el día de hoy se desconoce".

Este relato evidencia una realidad que también han denunciado a través de una iniciativa en la que se pide a los pacientes con problemas mentales que envíen cartas contando su situación a enfermascronicasolvidadas@gmail.com