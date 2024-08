No hay nada como tomarse una buena cerveza bien fresquita, ¡y más si hace buen tiempo! Si eres amante de esta bebida, seguramente has notado que no sabe igual cuando la bebes de una lata que de una botella, ¿verdad? Este fenómeno no es solo una cuestión de percepción, hay varias razones científicas detrás de esta diferencia en el sabor. ¿Quieres saberlas?

A continuación, te mostramos por qué sabe diferente la cerveza en lata y en botella y los factores que influyen en cómo experimentamos el sabor de la cerveza dependiendo de su envase.

¿Por qué sabe diferente la cerveza en lata y en botella?

La cerveza es la reina de las bebidas en España, sobre todo para socializar. Según el Ministerio de Sanidad, es la bebida alcohólica más consumida y eso provoca que aparezcan debates acerca de cuáles son mejores, si las de lata o botellín.

La cerveza contiene agua, etanol (alcohol) y metabolitos producidos por la levadura, el lúpulo y otros ingredientes. Una vez envasada, se producen reacciones químicas que descomponen algunos componentes, unos con buen sabor y otros de peor gusto. Los investigadores del estudio se fijaron en cómo se daba este proceso en los dos tipos de cerveza: ámbar e IPA.

Curiosamente, la cerveza de tipo ámbar mantuvo mejor su sabor en la botella, ya que en la lata se observó bastante variación en sus metabolitos. Por su parte, la IPA mantuvo mejor su sabor independientemente del recipiente. La causa de esto reside en la presencia más alta de polifenoles de lúpulo que evitan la oxidación.

En cualquier caso, los fabricantes de cerveza consideran que la bebida se debe consumir una vez que se ha vertido en un recipiente (vaso o jarra) ya que, de ese modo, respirará y se apreciarán mucho mejor sus propiedades.

Ventajas y desventajas de las latas y de los botellines de cerveza

Consumir cerveza en lata tiene ciertos beneficios. Estos son:

Según diversos paladares, conserva mejor el sabor y la calidad de la cerveza, ya que evita que entre la luz y el oxígeno, que pueden alterar las propiedades de la bebida.

Son más ligeras, fáciles de transportar y de reciclar que los botellines.

Sin embargo, entre las desventajas de beber cerveza en lata podemos mencionar que algunas personas creen que le da un sabor metálico, o que afecta a su aroma y espuma.

Si prefieres beber del botellín, también puedes apreciar estos otros beneficios:

Ofrece una experiencia más tradicional de beber cerveza y se puede apreciar mejor el color y la espuma.

Algunas personas prefieren el tacto y el sonido de la botella al abrirse y al servirse.

Entre las desventajas de consumir cerveza en botellín es que las botellas son más pesadas y frágiles que las latas, y pueden romperse con más facilidad. Asimismo, la exposición a la luz y al aire pueden afectar al sabor y a la frescura de la cerveza. Además, los botellines suelen ser más caros y menos ecológicos que las latas.

En cualquier caso, la decisión final la tienes tú. ¡Para gustos, colores! De lo que estamos de acuerdo es que una cerveza bien fresca es una maravilla para el paladar.

