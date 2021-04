Detienen a un hombre por amenazar a varios vecinos con un kalashnikov y una pistola cargados en A Coruña

Los vecinos de la localidad gallega de Cee, en A Coruña, se despertaron sobresaltados en la madrugada de ayer viernes. Un hombre armado con un kalashnikov y una pistola se encontraba en la calle amenazando a los viandantes. El hombre, además, iba equipado con un chaleco antibalas y decía que alguien iba a por él, según ha podido confirmar Antena 3 Noticias.

Se trata de un hombre de 45 años que llevaba un subfusil kalashnikov cargado y una pistola Star 9 mm parabélum también cargada. Alrededor de las 6:00 horas, los vecinos de la localidad alertaron a la Guardia Civil porque un hombre que estaba muy alterado les estaba amenazando con armas de fuego. Según han contado los testigos, todo comenzó cuando el individuo, visiblemente nervioso, se acercó hasta un establecimiento y comenzó a golpear la puerta, pese a la insistencia del empleado de que se marchase.

Según el empleado, en un primer momento este individuo no estaba armado, pero ante las reiteradas negativas a dejarle entrar volvió al lugar ya con las dos armas y amenazó a varias personas y empleados de un hotel, motivo por el que avisaron a la Guardia Civil. Los agentes organizaron rápidamente un dispositivo para detenerlo y lo lograron a las nueve de la mañana.

En el momento en el que se produjo la detención, este hombre, vecino de la localidad de Muxía, estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas. No llevaba las armas, que fueron encontradas en las inmediaciones. El subfusil en un canal y la pistola cerca del hospital comarcal.

Los vecinos también grabaron al hombre. En una de las imágenes se puede ver cómo un vecino trata calmar al individuo desde su domicilio. "Tú tranquilo, si estás aquí no te pasa nada, no andes por ahí, estate aquí tranquilo y no te pasa nada. Lo que pasa es que ahora estás nervioso, relájate anda", le dice para tratar de rebajar la tensión.

Según el diario gallego, el detenido explicó a los agentes que unos sicarios lo estaban buscando y que temía por su vida. De hecho, en un vídeo publicado en Twitter se puede escuchar cómo dice "por favor ayúdenme, que me matan. Me vinieron a mi casa y tienen a mis tres hijos retenidos". También se aprecia cómo una mujer baja y trata de calmarlo. Finalmente, tras su detención, fue ingresado en un hospital a la espera de que pase a disposición judicial.