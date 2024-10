Detenidos dos atracadores de 83 y 63 años cuando asaltaban a punta de pistola una sucursal bancaria en Alonsotegi, Bizkaia

Urdieron el plan en Asturias y eligieron la sucursal de Alonsotegi para dar el golpe. La Ertzaintza ha detenido a dos atracadores de 83 y 63 años por intentar robar a punta de pistola en la oficinas de Kutxabank de la localidad bizkaina. El octogenario tenía experiencia y antecedentes por robo en bancos.

Con la cara cubierta y armados con una pistola de fuego real y otra simulada, los atracadores esperaron la llegada del director de la sucursal a la oficina. Eran aproximadamente las 8 de la mañana cuando lo abordaron y amenazándole con el arma de fuego le obligaron a entrar en el banco. Cuando se percataron de que no había botín salieron huyendo con el director de la entidad bancaria detrás.

"Escuché gritos de 'me han atracado, me han atracado' y me asomé a ver qué pasaba -Pedro tiene una carnicería frente a la sucursal bancaria- justo pasó una patrulla de la Ertzaintza y les persiguió. Fue todo muy rápido", explica.

Los agentes alcanzaron rápidamente a uno de los asaltantes y el otro, armado, consiguió avanzar unos metros más. Al registrarles se incautaron de las dos armas cortas, una de ellas falsa y de una careta. Ambos pillados in fraganti, fueron trasladados al calabozo de la comisaría de Balmaseda que cubre la localidad de Alonsotegi.

Una vida robando

83 años y fichado por la policía el octogenario caco tiene antecedentes por robos en bancos tanto en las bases de datos de la Ertzaintza como de otros cuerpos policiales. Su cómplice de 63 no reúne el mismo historial.

A pesar de la edad no se lo pensaron dos veces y viajaron desde Asturias, donde residen, hasta Alonsotegi para hacerse con el botín del banco. Los vecinos que grabaron desde sus ventanas la operación policial aseguran que no daban crédito cuando vieron a los dos asaltantes esposados en el suelo. "No les llegaría la pensión", "muy lejos no iban a llegar", "sería para el Imserso", "ya no puedes fiarte de nadie". Horas después y frustrada la operación, todo son chistes por el intento de robo de los yayos.

