Detenidas seis personas en Isla Cristina por abusos a dos menores: entre ellas, la madre

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, por su presunta implicación en un grave caso de abusos sexuales y corrupción de menores ocurrido en la localidad onubense de Isla Cristina entre los años 2021 y 2022.

Los hechos habrían afectado a dos niños que, en el momento en que sucedieron, tenían tan solo 9 y 12 años. Entre los arrestados se encuentra su propia madre, que tenía la custodia legal de ambos.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, la investigación se inició tras conocerse el testimonio de los menores, recogido en un centro de protección de la Junta de Andalucía. “Tras recibir ayuda psicológica por parte de los especialistas del centro de acogida, los menores llegaron a relatar diversos episodios de malos tratos y abusos”, ha indicado el cuerpo.

Los investigadores han podido determinar que la madre ejercía la prostitución en su propio domicilio y, presuntamente, habría permitido el acceso de terceras personas que acabaron implicadas en los hechos. “Esta mujer ejercía la prostitución en su domicilio y permitía las agresiones sexuales a sus hijos”, han señalado fuentes de la investigación.

Hay otros 5 detenidos

En la vivienda también residía un tercer menor, de tres años, aunque no se ha confirmado si llegó a ser también víctima de abuso. La Junta de Andalucía retiró la custodia a la madre tras constatar el estado de desamparo en el que se encontraban los tres menores.

De momento, además de la madre, se ha procedido a la detención de cinco adultos más, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Algunas de las personas arrestadas no habían sido plenamente identificadas por los menores, lo que ha dificultado las pesquisas. “Los menores no conocían plenamente a todos los agresores, siendo complicado dar con todos los autores”, explican desde la Guardia Civil.

El caso está siendo instruido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte, que en ese momento se encontraba en funciones de guardia. En el operativo han participado agentes del Equipo de Policía Judicial de Ayamonte, personal de investigación de los puestos de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, además de patrullas de seguridad ciudadana.

