Detenida una mujer que obligaba a su hija de 12 años a robar ropa en un centro comercial de Málaga

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 44 años y nacionalidad española en la localidad de Vélez-Málaga, por obligar suspuestamente a su hija de 12 año a robar ropa en un centro comercial.

La niña robaba prensas valoradas en 1.000 euros de las tiendas de un centro comercial de la ciudad. Mientras, la madre esperaba a la menor en el coche.

El vigilante de seguridad de uno de los establecimientos dio la alarma al sorprender a la menor llevándose las prendas sin pagarlas. Así, los agentes pudieron constatar que la menor era obligada presuntamente por su madre al hurto de ropa en los comercios si no quería que la castigase. Además, la progenitora no pudo confirmar el pago de las prendas, ya que no tenía ningún ticket de compra.

La Fiscalía de Menores de Málaga ya ha sido informada de los hechos.

