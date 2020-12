El desgarrador relato de una madre tras perder a su hija de 12 años por coronavirus: "La he perdido para siempre"

La historia de Francina es de aquellas que encogen el alma. La genética quiso que la pequeña naciera con el síndrome de Mowat Wilson, una enfermedad rara que puede producir discapacidad intelectual, epilepsia o retraso en el crecimiento.

Su vida nunca fue fácil, pero la joven Francina salió victoriosa de todas y cada una de las batallas que la puso el destino, hasta que el coronavirus se cruzó en su camino. Había superado varias neumonías y hasta cinco operaciones, pero la llegada de la pandemia la convirtió en una persona de riesgo.

Guardaron una larga cuarentena pero finalmente, coincidiendo con la fecha del regreso a los colegios, la pequeña Francina dio positivo en coronavirus. A partir de ahí, su vida dio un nuevo y desafortunado giro.

La pequeña comenzó a sentir síntomas y al cuarto día consecutivo con fiebre ingresó en el hospital y supo que tanto ella como su madre se habían contagiado. Ese fue el último día que Ruth pudo ver a su hija.

Francina luchó durante quince días sola en el hospital, pero después de algo más de una semana en la UCI su sonrisa se apagó en el hospital Santa Fe de Valencia. Un triste final que su madre ha querido contar al mundo para concienciar, sobre todo a los jóvenes, de que nadie está a salvo del coronavirus, y que cualquier persona puede experimentar complicaciones, aunque no tenga patologías previas.

"Me cuesta creer que no está en el cole", reconoce Ruth, que asegura que no solo las personas ancianas mueren por covid-19. Ella lo ha vivido en silencio y unas semanas después ha roto su silencio para contar su desgarradora experiencia y contribuir a que se respeten al máximo todas las medidas de seguridad ante la pandemia.