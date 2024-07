Desaparece un hombre de 44 años en Benicarló, Castellón: es una persona vulnerable

En Benicarló, Castellón, ha desaparecido Pablo Burguillo Lozano, un hombre de 44 años.

La asociación SOS Desaparecidos compartió el 12 de julio una publicación en la informaban acerca de la desaparición y avisaba acerca de que se trata de una persona vulnerable.

El desaparecido mide entre un 1,73 y 1,75 metros. Tiene una complexión corpulenta, el pelo castaño, los ojos marrones y, en el momento de la desaparición, llevaba un pantalón negro corto, una camiseta granate y unas zapatillas.

La desaparición

El pasado jueves 11 de julio, fue el último día en el que se tuvo algún tipo de información de Pablo Burguillo, que residía en su domicilio ubicado en Benicarló.

Según las informaciones proporcionadas por SOS Desaparecidos, el afecto se llevó su coche: un mercedes azul 0157MHV B 200 CDI.

Este mediodía la cuenta oficial de la asociación ha compartido una nueva foto del desaparecido para poder facilitar los esfuerzos ciudadanos en la búsqueda.

Las autoridades pertinentes, junto a la plataforma, solicitan la colaboración ciudadana para poder localizar a Pablo. Es por esto que si cuentan con alguna información correspondiente al caso, o creen haber visto al desaparecido, deben ponerse en contacto con el 112 o llamar al 649952957 o 644712806, números correspondientes a la asociación SOS Desaparecidos.

Jay Slater, desaparecido en Tenerife

Jay Slater, británico de 19 años, lleva desaparecido desde la noche del 16 al 17 de junio. El joven viajó a Tenerife con sus amigos para asistir al New Rave Generation, un festival de música celebrado en San Miguel de Abona.

Las investigaciones policiales tienen constancia de que una vez terminada la fiesta, el desparecido se fue con dos hombres mayores que él a un apartamento situado en la zona de Masca, por lo que no volvió al que había alquilado con sus amigos en Los Cristianos.

Pasadas la horas, el joven salió del apartamento con vida, pero sin batería, perdido y con mucha sed. Además, algunos testigos aseguraron que Slater parecía asustado.

"Le dejé quedarse en mi casa porque no tenía otro lugar adonde ir, sus amigos lo abandonaron. Si me hubiera peleado con él, ¿vendría siquiera a mi casa? No hubo problemas", aseguró Ayub Quassim, uno de los dos hombres con los que se fue Slater.

La última persona con la que se comunicó el joven desaparecido fue Lucy, una de las amigas con las que había viajado a la isla. A su vez, un testigo aseguró que el joven se le acercó para preguntarle cuando salía el siguiente autobús con dirección a Los Cristianos. Tras comunicarle que tardaría 10 horas, se piensa que el desaparecido intentó caminar las 11 horas de trayecto. Esta misma testigo le vio caminando más tarde en dirección contraria al lugar que tenía que llegar.

La Policía concluyó su búsqueda oficial el pasado 30 de junio, aunque continúa trabajando en otras líneas de investigación. A su vez, varias personas, además de la familia de Slater, han continuado investigando y buscando pistas sobre el destino del joven británico.

