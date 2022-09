Denuncian que un profesor condenado por abusos a menores en 2019 volvió a ejercer en otro centro

Las familias de alumnos del colegio de los maristas Fuensanta de Murcia no dan crédito: acaban de descubrir que uno de los profesores del centro había sido condenado a 10 años de prisión por abuso de menores en 2019, cuando trabajaba en otro centro de Sagunto (Valencia).

El Supremo ratificó la sentencia de la Audiencia de Valencia en abril: 10 años de cárcel, 4 años de libertad vigilada y 16 años sin poder ejercer un oficio en el que mantenga contacto con menores. Poco después se publicó la noticia con el nombre del acusado, pero las familias no se han enterado hasta ahora porque en la resolución anterior no se difundió su identidad.

Por esta razón el acusado fue trasladado a la región murciana, donde impartió clases durante dos cursos, de 2019 a 2021. Más tarde el docente dejó de dar clases en el centro educativo murciano y se fue por voluntad propia.

Nadie avisó de la condena

Las familias no se explican cómo fue contratado sin que ninguna de las administraciones diera la voz de alarma. Desde la congregación marista apuntan que ignoraban la condena porque no constaba en ningún registro docente al estar recurrida la sentencia y no aparecer como definitiva.

Tampoco la Consejería de Educación avisó, según detalla, porque no figuraba el delito de abuso a menores. Por su parte la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) explica que hasta que las sentencias no son firmes un centro educativo no puede saber la situación del docente.

Piden perdón

En julio del año pasado los Maristas de la provincia Mediterránea y de Granada pidieron perdón tras hacerse públicos varios casos de abusos a menores en colegios de toda España, desde la década de 1950 hasta los noventa. "Manifiestan su dolor ante cualquier situación de abuso o maltrato que se haya podido producir. Pedimos perdón a cualquier persona que se haya sentido víctima, por haberle fallado y no haber sido capaces de protegerla y cuidarla", apuntaron en un comunicado.