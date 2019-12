La denuncia del centro de menas tras el hallazgo de un explosivo: "No es un caso aislado, estamos saturados"

Los trabajadores del centro de menores de Hortaleza han sacado un comunicado ante los hechos ocurridos este miércoles donde fueron desalojados por un artefacto explosivo. Señalan que trabajan en un centro educativo de intervención psicosocial de atención a la infancia con toda la infancia de 15 a 17 años con la problemática de riesgo de exlusión social y/o desamparado.

Critican que no es un centro específico de ese concepto deshumanizado llamado mena. Conviven aquí en torno a 100 chicos en un espacio concebido para 35 y con un proyecto educativo para 35 adolescentes de ambos sexos e indiferente de su procedencia geográfica.

El centro denunica que lleva soportando esta masificación de adolescentes y jóvenes desde hace 4 años . Se ha creado medidas , que a la vista esta han sido insuficientes. Los primeros damnificados son los jóvenes y las jóvenes que están en nuestro Centro , a la vez que un equipo de profesionales tanto educativos como de otras ramas saturados a niveles de estrés laboral continuado.

El hecho ocurrido este miércoles , no se puede considerar aislado de la situación prolongadada e insostenible del Centro . Jóvenes con diferentes patologías mentales , conductuales, dependencias a tóxicos y otras problemáticas de riesgo que presentan los/ as jóvenes. Unido a esto la presencia de adultos exresidentes que deambulan por los alrededores al cumplir la mayoría de edad y no tener otro medio de acogimiento y ser nuestro Centro su única referencia, señala el centro.