Denuncia una agresión homófoba en el centro de Valladolid: "Comenzó a pegarme porque iba vestido de mujer"

Denuncian una agresión homófoba en el centro de Valladolid. La víctima, una persona trans, asegura que el agresor, sin mediar palabra, la tiró al suelo y comenzó a golpearle mientras le llamaba "maricón". Este fin de semana se ha celebrado una concentración en la Plaza Mayor para condenar agresiones de este tipo. Al acto ha acudido la Ministra de Igualdad, Ana Redondo

Todavía con el ojo morado y varios arañazos en el rostro, Jared Tejada denuncia la agresión que sufrió hace unos días en Valladolid. Había salido a celebrar la Navidad con sus compañeros de trabajo. "Habíamos tenido la cena de empresa y estábamos en un local del centro tomando algo", recuerda. Jared salió a fumar y allí se topó con su presunto agresor. "Sin venir a cuento, sin mediar palabra, decidió pegarme. Me tiró al suelo, me quitó la peluca y siguió golpeándome", relata Jared que admite que trató de defenderse golpeándole con una botella.

Según la víctima, regresó al interior del local donde estaban sus compañeros y allí volvió a encontrarse con él quien volvió a emprenderla a golpes. "No dejó de pegarme hasta que llegó la policía". Jared sólo recuerda los golpes, pero según los testigos, "mientras me pegaba me gritaba maricón de mierda, te voy a matar".

Acabó en los calabozos

Jared fue trasladado en ambulancia al Hospital Río Hortega de Valladolid donde recibió asistencia médica. Tiene un diente roto, una muela fisurada, el ojo morado y multitud del golpes por todo el cuerpo. Pero, del centro médico, fue conducido por la Policía a los calabozos de la Comisaría. "El agresor me denunció a mí porque le había golpeado con una botella y tuvieron que darle puntos. Ha dado varias versiones", confiesa. Jared ya ha interpuesto su correspondiente denuncia. "Sólo me pegó poque iba vestido de mujer. Yo me considero una persona transgénero. Hago vida normal tanto de hombre como de mujer y ese día iba con mi peluca, con mi maquillaje", denuncia.

Este fin de semana participaba en una concentración en la Plaza Mayor de Valladolid para condenar el incremento de agresiones homófobas en la ciudad. Un acto de protesta organizado por la Fundación Triángulo al que se sumaba la Ministra de Igualdad, Ana Redondo. "Tenemos que alzar la voz. No podemos dar ni un paso atrás frente a los derechos de los colectivos LGTBI. Tolerancia cero contra esta violencia que cabalga de la mano de la extrema derecha", sentenciaba la Ministra.

