Defensa aún no ha podido contactar con los militares del helicóptero caído en el Atlántico

LA AERONAVE CAYÓ AL MAR A 74 KILÓMETROS DEL SÁHARA

El Ministerio de Defensa no puede confirmar ni dónde, ni en qué estado se encuentran los tres militares españoles que cayeron al mar con su helicóptero, cerca de Canarias. Defensa no tiene confirmación del rescate de los tres militares, aunque la Gendarmería marroquí dice que fueron rescatados por un pesquero. El problema es que ese supuesto pesquero ya debería haber llegado a puerto, y no lo ha hecho. Además, no se ha podido establecer comunicación con el barco.