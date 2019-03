Declaran los padres de las niñas víctimas de supuestos abusos en el Valdeluz

Los padres de las alumnas que denunciaron abusos sexuales por parte de un profesor del colegio de Valdeluz han declarado ante el juez. Uno de ellos ha ratificado que los responsables del centro sabían que no había denunciado por consejo de los psicólogos de la Comunidad de Madrid.

Un ejemplo es Carlos, que prefiere ocultar su rostro. Su hija le contó hace cinco años cómo su profesor abusaba de ella en clase. Él pidió ayuda a la Comunidad de Madrid y pensó en denunciar, pero los psicólogos le advirtieron cómo se iba a desarrollar el proceso judicial. Se lo pintó con la mayor de las crudezas, le dijeron que al final iba a acabar expuesta la niña o iba a poder tener problemas en el colegio porque el profesor era muy querido y muy deseado.

Carlos no encontró ningún apoyo en los demás padres que han declarado este viernes. Como él mismo explica, habló con otros padres, pero no tuvo la sensación de que alguno fuera a apoyarle si seguía adelante con la denuncia.

De hecho, muchos ni sabían por lo que estaban pasando sus hijas, ha confesado una madre en Espejo Público: "Si ella realmente sufría, ¿por qué no iba a decir nada? ¿por qué no recurrió a mí como madre? ¿cómo no me había dado cuenta yo?".

Este viernes, la hijastra del acusado ha calificado las acusaciones como "una espiral de mentiras" y ha defendido la inocencia de su padre. Por otra parte, la defensa ha pedido la libertad del profesor alegando que no hay riesgo de fuga. De momento, el juez no se la ha concedido.