Declara ante el juez el padre acusado de secuestrar a su hijo durante doce días: "Yo no sabía que era delito"

El hombre de Zaragoza acusado de llevarse a su hijo y no entregarlo a su madre durante doce días ha declarado este martes ante el juez.

La madre del niño lo denunció por malos tratos, motivo por el que se ha presentado ante el magistrado. Sin embargo, ahora se enfrenta además a las acusaciones por raptar a su hijo.

El hombre pide perdón y defiende su inocencia. "Yo he sido inocente de todo lo que me acusan, lo único que hice fue engañarla", dice. "Le pido perdón, pero que me deje vivir la vida y a mi hijo que no lo meta", añadía.

Además, en preguntas a los periodistas, señalaba que él no sabía que lo que hizo era delito.