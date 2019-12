Decenas de miles de personas participan en la 'Marcha por el Clima' de Madrid

Decenas de miles de personas llenaron este viernes el centro de Madrid en una histórica Marcha por el Clima que contó con la presencia estelar de la activista sueca Greta Thunberg, quien acudió al inicio de la manifestación, pero que debió abandonarla por motivos de seguridad debido a la expectación provocada por su presencia. La marcha, que según Ecologistas en Acción reunió a 500.000 personas, empezó pasadas las 18.15 horas con una multitud de personas que se agolpaba desde Atocha hasta la plaza de Neptuno, donde estaba situada la pancarta principal con el lema 'El mundo despertó ante la emergencia climática', tanto en castellano como en inglés. Tras ella se situaron representantes de pueblos indígenas.

La convocatoria discurrió a lo largo de los algo más de cuatro kilómetros que van desde la glorieta de Atocha hasta Nuevos Ministerios. La activista Greta Thunberg, que llegó por la mañana a Madrid y dio por la tarde una rueda de prensa, debió abandonar la marcha por motivos de seguridad, al no poder ir a pie hasta la tribuna final de Nuevos Ministerios. Precisamente la expectación cuando Thunberg trató de sumarse a la zona donde estaban los miembros de su asociación -Fridays For Future (FFF)- retrasó el inicio de la marcha. La joven sueca fue recibida con ovaciones por numerosas adolescentes y otras personas.

Durante la manifestación, los congregados coreaban lemas como "señores diputados, qué pasa con los grados"; "ni un grado más, ni una especie menos"; "me quedo sin voz, me quedo sin planeta"; "no hay un planeta B", o "es una vergüenza, lo dice la ciencia", en referencia a quienes cuestionan el cambio climático.

La marcha de este viernes adquirió un eco internacional por la Cumbre Mundial del Clima (conocida como COP 25), que se desarrolla desde el lunes en Madrid bajo la Presidencia de Chile. De hecho, las calles de Santiago de Chile también celebran hoy otra manifestación por el mismo motivo. La protesta de Madrid concluyó en Nuevos Ministerios, donde se instaló un escenario en el que numerosos curiosos se situaron en posiciones privilegiadas para presenciar los discursos de Thunberg y el actor Javier Bardem.