Una decena de niños resultan intoxicados por cloro en la piscina municipal de San Martin del Tesorillo en Cádiz

Incidente en la piscina municipal de la localidad gaditana de San Martín del Tesorillo. Unos diez niños que se encontraban en la Escuela de Verano disfrutando de las horas de piscina se quejaron a los monitores de picor de garganta y ojos. Fueron los propios monitores los que observaron que de la zona en la que se encontraban estos niños bañándose salían muchas burbujas. Inmediatamente fueron trasladados hasta el centro de salud debido a una intoxicación por cloro.

Todos los pequeños se encuentran en perfecto estado nos aclaran desde el Ayuntamiento que ha estado en contacto con los padres. Los síntomas nos dicen han sido leves.

Los afectados han sido una desena de menores aunque son alrededor de 80 los niños que participan estos días en el Campus de verano. Los primeros indicios apuntan, nos explica Roberto García, teniente alcalde, a un fallo eléctrico, que ha provocado que se apague uno de los motores y se acumule una mayor cantidad de cloro en el circuito. Esto ha hecho que "en una de las maniobras de mantenimiento haya habido una acumulación de cloro que ha salido disparada provocando la intoxicación de algunos niños" señala García.

Las piscinas no se abrirá hasta que no sea segura al 100%

Desde el Ayuntamiento nos aclaran que todos los productos de mantenimiento de la piscina, incluido el cloro, se aplican en horario de no apertura al baño. Además tras activarse el protocolo se comprobó nos explica el teniente alcalde que "la calidad de agua estaba bien, nadie se explica lo que ha pasado".

La Inspectora de Sanidad como sucede en este tipo de casos ha acudido a la instalación municipal para comprobar el estado del agua y ha verificado la situación óptima de la misma. No obstante, desde el equipo de gobierno se ha decidido cerrar voluntariamente la piscina de forma preventiva para trabajar en la investigación de las causas que han originado el hecho y evitar que se vuelva a repetir una situación similar. Las piscina no se abrirá al baño hasta que no sea segura al 100% nos aseguran.

Los 2.800 habitantes de San Martín del Tesorillo disfrutan desde hace bien poco de la piscina municipal ya que fue inaugurada el 8 de agosto del año pasado. Desde la corporación local han querido reiterar sus disculpas a las familias y se ha pedido a los técnicos responsables un informe de las causas del incidente y una solución al mismo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com