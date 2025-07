¿Deben acortarse las vacaciones escolares? Esto es lo que estudian expertos en educación

Los expertos en educación y distintas asociaciones de familias de alumnos de toda España reclaman acortar las vacaciones de verano. Tal y como afirman estas asociaciones, "el tiempo de de desconexión es demasiado corto".

Además de tener menos periodo de vacaciones, quieren replantear los horarios escolares. El último estudio, realizado por el Instituto Catalán de Evaluación de Políticas Públicas y denominado 'Revisión de evidencia sobre la jornada escolar', ha reabierto el debate de la jornada escolar.

Dicho informe apunta que España se encuentra entre los países con menos días de clase al año. Concretamente, en España los niños van 175 días a clase frente a los 184 días que suelen ir otros niños en distintos países de Europa como Austria o Alemania. Sin embargo, la carga lectiva es mayor en España que en otros países.

Ante estos datos, vuelven a cobrar importancia las voces que reclaman el retorno de la jornada partida, el reparto de la carga lectiva a lo largo del año y el replanteamiento del tiempo educativo.

En contraposición, esta propuesta no cuenta con el apoyo de la mayoría de los colectivos de docentes. Estos colectivos continúan apoyando la jornada intensiva y ven inviable cualquier reforma en el calendario de verano hasta que los colegios estén perfectamente climatizados.

Sobre la jornada intensiva no existe una sola realidad. Aunque la jornada intensiva en secundaria es mayoritaria en casi todo el territorio español, no sucede lo mismo con primaria: cada comunidad autónoma deja potestad a los colegios para que decidan si imparten la jornada intensiva o no.

De hecho, el Ministerio de Educación desconoce el número de colegios que han optado por cada tipo de jornada en primaria. Como aseguran, al tratarse de una competencia de las comunidades, no interfieren.

Inglaterra estudia acortar las vacaciones de verano

Otros países han comenzado a estudiar cómo acortar las vacaciones. Concretamente, Inglaterra estuvo estudiando cómo reducir las vacaciones escolares de verano y repartir los días de una manera más equilibrada a lo largo del año. El reparto de las vacaciones escolares fue objeto de debate en Inglaterra y varios expertos recomendaron cambiar el modelo actual de calendario escolar por uno nuevo que varíe los días de vacaciones.

Actualmente, con el calendario escolar de Reino Unido, los escolares disfrutan de un total de 91 días por año de vacaciones. En Inglaterra, estas vacaciones se reparten de la siguiente manera: seis semanas libres en verano y dos semanas en Navidad. Tanto en Semana Santa como en otras tres semanas tienen descansos de mitad de trimestre o 'mid term breaks'. Esos descansos son en octubre, febrero y mayo.

Por el momento, son varios los centros que empezaron a probar distintas combinaciones para repartir de manera más equilibrada estas vacaciones. En el caso de la Asociación de Escuelas por la Unidad, ha decidido ampliar las vacaciones de octubre de una semana a dos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.