¿Se deben seguir los calendarios de vacunas?

La muerte de un niño de seis años de Olot contagiado de difteria ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre los calendarios de vacunación. La vacuna de la difteria está incluida en el calendario de vacunación infantil, pero a pesar de ello, los padres de Pau decidieron no ponérsela.



Se trata de una postura minoritaria que comparten algunos colectivos. Miguel Jara, de la Asociación de Afectados por Vacunas, considera que no todas son útiles y seguras.

Pero gran parte de la comunidad médica rechaza estos argumentos por no tener aval científico. Los profesionales aseguran que no vacunar a un menor no sólo pone en riesgo su vida, sino también la de quienes le rodean.



La pediatra Teresa Hernández-Sampelayo recuerda que las vacunas han conseguido erradicar muchas enfermedades y que su eficacia está probada. En España, la cobertura de vacunación infantil durante el primer año de vida es del 95%, una tasa muy alta, pero que ha descendido casi tres puntos desde 2011.