"Cursi y vulgar", así es Sevilla según un periódico británico

Por el año 1991, Los del Río, conocidos mundialmente por La Macarena, cantaban 'Sevilla tiene un color especial'. En 2023, el experto en cultura popular del tabloide británico 'Daily Mail', Nick Ede, ha escrito un artículo hablando de Sevilla en el que desaconseja visitar esta ciudad andaluza por ser "cursi y vulgar".

Al articulista británico parece que no le ha gustado mucho Sevilla, ya que, como experto en destinos turísticos, no recomienda la ciudad de la Giralda para viajar. "No es que no merezca una visita", aclara Ede, "pero no para presumir de estar a la vanguardia".

"Muy turística, un poco vulgar y ciertamente no está fuera de lo común"

Cursi y vulgar, pero con más de 3,4 millones de turistas en 2022, Sevilla se convirtió en la tercera ciudad española más visitada el pasado año. Un dato que comparte el experto y presentador escocés, que defiende que, gracias al "turismo británico de borrachera", la ciudad andaluza es "muy turística, un poco vulgar y ciertamente no está fuera de lo común".

El mismo 'Daily Mail' hace mención a la intención del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de ponerle freno al turismo de borrachera y las despedidas de soltero, un turismo que no interesa nada a Sevilla.

El Ayuntamiento de Sevilla no ha valorado los calificativos procedentes del tabloide británico, pero la delegada de turismo, Ángela Moreno, ha señalado que "se ha incrementado el nivel de satisfacción del visitante con la ciudad de Sevilla en más de 7% con respecto al año pasado". Además, el Consistorio traslada el hermanamiento que existe entre Sevilla y el país de Nick Ede. De hecho, hace unos días, el alcalde recibió de manos del embajador británico, sir Hugh Elliott, la mermelada amarga confeccionada por la Casa Real inglesa con las naranjas recogidas del Alcázar de Sevilla y que degustaba la Reina Isabel de Inglaterra.

La ciudad europea más accesible para recorrer a pie

Sevilla está considerada la ciudad europea más accesible para recorrer a pie. Además, es Patrimonio de la Humanidad gracias a su conjunto monumental formado por la Catedral, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Con estos hechos irrefutables, ¿se han podido sentir ofendidos los sevillanos? Y el resto de turistas que visitan cada día la ciudad hispalense, ¿comparte la opinión de Ede?

"Sevilla no es nada vulgar. Al revés, es un lugar que, fuera de los clichés, cumple con todas las expectativas, tanto gastronómicas como sociales", nos dice Álvaro. Al igual que para Mari Ángeles: "Sevilla es pura tradición, historia y encanto". Luis Miguel, sevillano del barrio de Heliópolis, quiere matizar que "cursi y vulgar más bien sea el perfil del visitante que la propia ciudad. Nunca nadie me ha preguntado donde ir a beber, sino los monumentos que ver".

Nick Ede pide tachar Sevilla de la lista de vacaciones, aunque sí reconoce que "hay algo especial en la ciudad, el estilo de vida, las estrechas callejuelas y la cultura de las tapas que hace que la gente acuda en masa". Al final Los del Río no se equivocaban y es que 'Sevilla tiene un color especial'.