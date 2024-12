El 'cura flamenco' que ha convertido las misas en un derroche de arte y devoción

El eco de las palmas y el compás flamenco inundaron el pasado viernes la iglesia de San Sebastián de Alhaurín de la Torre (Málaga), que se convirtió en un escenario de encuentro singular entre lo divino y lo popular. Entre la fe y el arte que siempre lleva por bandera el ‘cura flamenco’, José Planas, que ha protagonizado varios vídeos virales, y que sigue ofreciendo misas que trascienden las paredes de la iglesia y las redes sociales. Y es que ya se ha convertido en un fenómeno único. Sus misas son un derroche de arte y devoción. Este sacerdote, lleva 40 años amenizando las misas para “acercarme a la gente, conectar con ellos y atraerlos al Evangelio a través de la alegría. Es una forma de conectar con la vida de los demás”, confiesa.

Cuando se acerca la Navidad, Planas no solo prepara su homilía, sino que la adereza con su pasión por el flamenco, transformando la Eucaristía en una fiesta, que como cada cita tuvo un éxito absoluto, con lleno total. En su última misa, este párroco, cautivó a los presentes con la compañía de María Cañete y Luz María, bailando con las integrantes del grupo y algunas feligresas, ataviado con una estola de lunares. “Soy un disfrutón. No estuve en ninguna academia, pero tengo ritmo y además de flamenco bailo tango y chotis. Me encanta el baile”, apunta Planas que señala a Lola Flores y Camarón de la Isla como sus artistas favoritos.

Pepe Planas, el carismático `cura flamenco´, que ha cautivado a todos con sus misas llenas de arte y pasión, no olvida sus humildes raíces y donde nació su amor por el flamenco: “Nací en una chabola, mi familia es humilde y sencilla, me crie en un ambiente pobre y la rama gitana siempre me ha acompañado”. En los años 90, José Planas vivió un momento que marcaría un hito en su vida. Durante la beatificación de ‘El Pelé’, en el Vaticano, ‘el cura flamenco’ dio rienda suelta a su arte, y tras la beatificación, el papa Juan Pablo II le pidió que siguiera bailando.

Este momento, asegura, le reafirmó en su idea de que la liturgia acepta el baile y el cante: “Me reafirmó a mí mismo que lo que estaba haciendo era bueno, así que lo seguiré haciendo. Seguiré llevando la alegría en mis misas”.

