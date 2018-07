Un cura de Badajoz, imputado por supuestos abusos sexuales a un niño

El Juzgado de Instrucción número 1 de Don Benito (Badajoz) ha abierto diligencias contra el párroco de la localidad pacense de Mengabril por un supuesto caso de abusos sexuales a un niño, han informado fuentes de la investigación.



El sacerdote, responsable de impartir catequesis y oficiar misas en este municipio, ha sido apartado como "medida preventiva" de "toda actividad parroquial", ha informado el Obispado de Plasencia en un comunicado de prensa.



Fuentes próximas a la instrucción de los hechos han explicado que el párroco, que vive en la localidad pacense de Don Benito, ya ha declarado como imputado en el juzgado, cuyo titular ya ha escuchado también al menor, así como a técnicos sociales.

El presunto abuso habría ocurrido en las dependencias de la casa parroquial durante la catequesis. La víctima es un niño de 12 años.

Fue el Ayuntamiento el que denunció los hechos ante el juez tras conocer la denuncia a través de Asuntos Sociales. En el consistorio no han querido hacer declaraciones. El imputado es el sacerdote de Mengabril, un pueblo de Badajoz con medio millar de habitantes.

José Donoso, de 67 años, llegó a Mengabril hace cinco años. Tras seis meses de investigación el juez le ha impuesto una orden de alejamiento de 100 metros del menor.

Varias madres ya habían retirado a sus hijos de la catequesis, alguna de ellas porque el sacerdote pretendía impartirla de forma individual. "Estaban todos los niños juntos menos el mío, que quería que fuera a una hora diferente, y yo fui a decirle que no, que mi hijo solo que no, y me contestó que ya no le hacía la Comunión", cuenta una madre.

El religioso está imputado por un supuesto delito de abusos sexuales a un menor y ha negado los hechos. La Guardia Civil investiga ahora otras dos denuncias, de un niño y una niña de 15 y 12 años.

El obispado de Plasencia ha abierto su propia investigación y esta misma mañana ha apartado al sacerdote de forma preventiva de toda actividad parroquial.