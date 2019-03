Se cumplen dos años del fenómeno del 'Ecce Homo' de Borja

Se cumplen dos años desde que una pintura, hasta entonces desconocida, se convirtiera en todo un fenómeno viral y un atractivo turístico para Borja. Desde que se dio a conocer, el 'ecce homo' ha recibido más de 130.000 visitas, algo que no habría conseguido ni la mejor campaña turística.

Y, dos años después de provocar miles de sonrisas, Cecilia no pierde la suya. "Estoy muy contenta y muy feliz, he visto un apoyo tan grande que me han hecho sentir muy bien", ha señalado la autora del 'cambio'.

La pregunta ahora es: ¿hasta cuándo durará este fenómeno? Ni siquiera su autora se atreve a dar un pronóstico, pero de momento parece que su gran momento tendrá una etapa más: aparecerá en la película Torrente 5.

Cecilia, sin embargo, hay algo que tiene muy claro: "La gente continúa viniendo y mientras las 'perricas' que saquen sirvan para ayudar a un hospital, yo estaré contenta".