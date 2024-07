Cuidado si quieres jugar a las palas en la playa, te puede caer una multa de hasta 3.000 euros

Quizá no exista una playa que sea concurrida donde no se practique algún tipo de deporte de ocio, ya sea con un balón de playa o con las típicas palas. Quienes lo hacen, suelen hacerlo muy cerca de la orilla del mar. Ahí los pies no sufren con las quemaduras que aparecerían arena adentro, y además es la zona más fresca para cuando el cuerpo entra en calor con tanto ejercicio. El chapuzón está a un salto.

Precisamente por esas mismas razones, y porque justo ahí no pueden clavarse sombrillas ni posarse toallas, pasean miles y miles de veraneantes. Columnas de cuerpos tostados al sol que se mueven de un lado para otro para estirar las piernas y relajarse con la brisa del mar. Como si solo fuera una zona de tránsito tanto para ir al agua como para pasear junto a ella. Pero claro, ¿qué pasa cuándo se topan con los que juegan en esa zona? Pelotazo, choque provocado por alguien que sólo mira el balón o hasta imposibilidad de pasar con tanto obstáculo.

Por todo ello el ayuntamiento de Málaga ha decido considerar esa práctica como una conduta incívica. Tan en serio se lo han tomado que ha quedado redactada como norma en una ordenanza municipal. No se puede molestar al bañista ni al que pasea. Y poca broma con ello, porque las multas tienen una horquilla de sanción económica muy amplia, van desde los 300 hasta los 3.000 euros. Puede que sea hasta más del presupuesto del verano. Desde el consistorio malagueño entienden que ya hay zonas habilitadas para el deporte, pero claro, no está en la orilla.

Playas de Málaga más concurridas

La vigilancia puede ser más intensa en aquellas playas donde más bañistas haya. Las más concurridas de la capital de la Costa del Sol son la del Palo, fue famosa por los deliciosos y autóctonos espetos de sardinas; la de Pedregalejo, también célebre por los mismos motivos; los Baños del Carmen, con su espectacular balneario golpeado por las olas; La Malagueta, una de las más grandes y más cercana al centro de la ciudad; San Andrés, junto al populoso barrio de Huelin; La Misericordia, conocida por los embates de las olas del melillero, el buque comercial que cada vez que pasa genera una marea que ha llegado a inutilizar móviles de incautos que se descansaban junto a la orilla; y Sacaba, que como su nombre indica, está al límite de la desembocadura del Guadalhorce. Aquí quizá hagan más la vista gorda, pero no hay que confiarse.

Otras multas del verano

Por razones sanitarias, que prohibida la venta ambulante de alimentos. Y si aprietan las necesidades fisiológicas, hay baños habilitados en el litoral. De hacerlo en el arenal o en el mar, las multas son de 300 euros. Civismo y educación para que todos podamos disfrutar de un buen verano junto al mar.

