La vecina que alertó de la presencia del cadáver momificado en su bloque: "Me arrepentí bastante de no haberlo hecho antes"

Los más de 100 vecinos de todo el bloque de viviendas no se podían creer lo ocurrido y han reconocido que se sienten muy avergonzados. "Me arrepentí bastante de no haberlo hecho antes", asegura la vecina que dio la voz de alarma a la Guardia Civil.

Agentes de la Policía Nacional localizaron el lunes en el interior de una vivienda de Culleredo (A Coruña) el cadáver "momificado" de una mujer cuyos vecinos alertaron de que no tenían noticias de ella desde hacía cuatro años.

Según ha informado el cuerpo, fueron vecinos de la mujer los que acudieron en torno a las 11,00 horas de este lunes a la comisaría para denunciar que hacía cuatro años que "no sabían nada" de una vecina de 56 años y de iniciales M.R.O.V. Además, informaron de que en la vivienda de la mujer, en la Avenida Miguel González Garcés, existían "evidentes signos de su desaparición", como "gran cantidad de correo en el buzón" o "polvo y suciedad en su vehículo".

Los agentes se desplazaron entonces hasta la vivienda y localizaron en su interior un cadáver momificado que, a falta de confirmación definitiva, se corresponde con el de la mujer desaparecida. La Policía ha destacado que a la fallecida "no se le conoce familia", que vivía en régimen de alquiler y que se le había cortado tanto la luz como el agua por impago.