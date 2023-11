¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Málaga en 2023? Fecha, horario y calles

El próximo viernes 24 de noviembre a las 19:00 horas arranca la Navidad en Málaga con el encendido de su alumbrado navideño. Más de 2,2 millones de puntos de luz led repartidos por medio millar de calles, plazas y glorietas del centro histórico de la ciudad, así como zonas emblemáticas.

Calle Larios conserva el conjunto de 16 ángeles celestiales, diseñados por la empresa concesionaria Iluminaciones Ximénez, que se presentaron el pasado año con un diseño exclusivo para ciudad y que miden más de cuatro metros de altura. Están sustentados en 32 columnas laterales y sus colas de 12 metros de altura están diseñadas con efectos efervescentes.

Nueva decoración

Pero hay otros espacios que estrenan decoración. Es el caso de la Alameda Principal de Málaga que va a contar con un sistema luminoso con entramado forestal y hojas colgantes. También habrá figuras luminosas de los Reyes Magos en el túnel de la Alcazaba o piezas de ángeles con trompetas en calle Echegaray. En la plaza del Carbón encontraremos bolas navideñas de colores y en la plaza de Jerónimo Cuervo del Teatro Cervantes se halla un árbol decorativo singular realizado a base de material dorado y brillos.

Calle San Juan también está de estreno con una decoración singular que divide el espacio en tres zonas. Una primera de espumillones luminosos, otra de lágrimas luminosas, y por último, una cueva mágica. A esta decoración se suman 76 lámparas de salón de araña tridimensionales en la calle Molina Lario.

Espectáculos musicales

El Consistorio ha destinado 1,4 millones de euros al alumnado navideño que permanecerá encendido de 18:30 a 24:00 horas los lunes, martes, miércoles y domingos. Los fines de semana y vísperas de festivo se ampliará hasta las 2:00 de la madrugada. Por último, los días 24 y 31 estarán hasta las 6:00 horas.

Un año más tendrán lugar espectáculos musicales en la calle Larios. Habrá 3 pases diarios –excepto el 24 y el 31 de diciembre- a las 18.30, 20.00 y 22.00 horas.

La música que sonará en los espectáculos será navideña: 'Jingle bells', 'We wish you a Merry Christmas', 'Carol of the bells', 'Navidad épica' y 'Hacía Belén va una burra'. También se podrán escuchar melodías que ya sonaron el pasado año.

Por primera vez el 27 y 28 de diciembre se oirán verdiales, un género musical propio de la provincia de Málaga, a la que el Ayuntamiento de la capital ha querido darle especial protagonismo, este año, con su incorporación en el repertorio musical.

Video-mappping en la Catedral

La fachada de la Catedral de Málaga, en su lateral sur, volverá a ser protagonista esta Navidad con la una proyección arquitectónica o vídeo mapping . Este año se estrena el espectáculo basado en un cuento titulado 'Ángel de luz' para cuya puesta en escena se usa la última tecnología en proyección láser. Habrá efectos de humo, cabezas robóticas de iluminación, focos antiaéreos o frecuencias subgrave.

Se podrá disfrutar de estas proyecciones a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas, todos los días desde el 1 de diciembre hasta el 4 de enero, excepto el 24 y 31 de diciembre. La duración aproximada del espectáculo es de 8 minutos.