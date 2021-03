La crítica del catedrático Ignacio López-Goñi al concierto en Barcelona: "No es coherente con este momento"

Ignacio López Goñi, catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra, avala un manifiesto de científicos y expertos en el que subrayan que la mejor forma de evitar contagios de coronavirus es manteniendo una buena ventilación. Responde en directo a las preguntas de Matías Prats en Antena 3 Noticias para resolver todas las dudas en relación a este importante asunto.

¿Limitar aforos no es la medida esencial para evitar contagios?

Quizás hemos insistido demasiado en limitar aforos, en la limpieza y en la desinfección y lo más importante es reducir la transmisión por aerosoles. No tenemos un mecanismo para medir cuál es la concentración del virus en el aire, pero sí podemos medirlo a través del CO2 de forma indirecta. La cantidad de CO2 en el ambiente es una medida de la cantidad de aire que estamos respirando. Por lo tanto, si estamos respirando aire que ya ha respirado otra persona, esa es una situación de mucho peligro. Cuanta más concentración de CO2, más riesgo hay de infectarse con el coronavirus.

¿Es insuficiente protegerse solo con la mascarilla en el coche?

En un coche, aunque llevemos mascarilla, podemos acabar respirando el aire que ha respirado la otra persona. Es fundamental la ventilación continua y cruzada bajando las ventanillas, con lo que se disminuye el CO2 y, por lo tanto, la concentración de posibles partículas virales que pudiera haber en el ambiente.

¿Por qué tipo de medidas apostaría usted en los entornos de más riesgo?

Hay tres ideas fundamentales que no tenemos que olvidar: el uso de mascarillas homologadas y bien colocadas, es mucho mejor hacer actividades en el exterior que en el interior y, si hay que estar en el interior, es fundamental la ventilación continua y cruzada. En el último caso, si no se puede ventilar habría que tomar medidas como filtrar el aire o las medidas de CO2.

¿Ha sido seguro el concierto de Love of Lesbian en Barcelona o algo peligroso?

Las medidas que se han tomado no garantiza que no vaya a haber contagio. A mí me parece que ese experimento no es coherente con el momento en el que estamos actualmente, un momento muy delicado en el que hay que ser muy prudentes y en el que se nos está limitando la movilidad prácticamente en toda España. En estas condiciones no me parece coherente hacer ese experimento. Por otra parte, para que pudieran sacarse datos de lo que denominan experimento, habría que hacer un seguimiento de todas y cada una de las personas que han acudido a ese concierto y de todos sus contactos al menos durante los próximos 15 días.