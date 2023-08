El creador de la web ArtiCulitos.com pide perdón por subir fotos de mujeres sin consentimiento

A través de la plataforma Twitter, Tomàs Baiget, de 79 años, ha emitido un comunicado en el que expone sus disculpas por la creación de ArtiCulitos.com. Esta página web, que contaba con 15 años de antigüedad antes de su cierre en 2009, divulgaba "humor adulto".

La página se presentaba como “un simpático homenaje a las partes de las mujeres” tales como el culo y el pubis. Algunas de las fotografías de nalgas femeninas fueron tomadas sin el consentimiento de las involucradas. "Cometí el error de en tres ocasiones subir fotos de amigas de confianza, hechas en casa y vestidas, y vestidas por supuesto. Ninguna se podía identificar a sí misma, pero cuando un día les dije que eran ellas me pidieron que las quitara, les pedí perdón y cerré la web", explica Baiget.

La documentalista y compañera de profesión de Baiget, Elena Pastor, recordaba la existencia de ArtiCulitos.com mediante un tweet: "A raíz de lo que ha pasado en el mundial me vino a la memoria que hace unos 15 años existió una página web que subía fotos de los culos de bibliotecarias y documentalistas que el autor conocía en diferentes congresos". Unas declaraciones que se producen después de la polémica del beso no consentido de Luis Rubiales a la futbolista Jenni Hermoso.

Asegura que no había desnudos

A pesar de admitir su error de colaborar en la creación de esta página que describe como "inadmisible y reprobable", Baiget niega que incluyera contenido de tipo sexual y condena los comentarios que ha recibido desde las redes sociales: "Declaro tajantemente que nunca hubo desnudos ni imágenes subidas de tono (…) No es cierto, como he leído en redes sociales que yo fuera a los congresos a tomar fotos no consentidas de mujeres para publicarlas en esa web".

Baiget concluye pidiendo disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas y se pone a disposición del Colegio Oficial de Abogados y Documentalistas para dar más declaraciones sobre lo sucedido. Este organismo ha emitido un comunicado en el que condena los actos de Baiget calificándolos de "abuso sexual" debido al "no consentimiento de las víctimas".