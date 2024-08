En A Coruña se han recogido más de 550 toneladas de basura en una alerta sanitaria "total"

El aspecto de las calles de A Coruña ha mejorado notablemente tras el decreto de alerta sanitaria global para evitar una crisis de salubridad. La empresa Valoriza, encargada de recoger las toneladas de basura acumuladas, ha desplegado siete brigadas que trabajan escoltadas por la policía local.

Esta situación comenzó cuando decenas de sindicalistas iniciaron una huelga y, a pesar de que nadie la secunda formalmente, no hay servicios mínimos. La huelga en la recogida de basuras empezó siendo intermitente el 23 de junio y pasó a tener carácter indefinido el pasado 28 de julio.

Alfonso Seijo, portavoz del comité de huelga, aseguró que todos los empleados del servicio de recogida de basura que no están secundando la huelga, "no es porque no quieran, es porque no pueden", ya que actualmente "hay más gente puesta en los servicios mínimos que plantilla existente".

Inés Rey, alcaldesa de A Coruña, anunció el pasado viernes el decreto de emergencia "total" en toda la ciudad. Actualmente, los servicios de urgencias están tratando de regularizar 70 toneladas de residuos orgánicos actuando en "puntos determinados" para que la situación "se normalice por completo". Destacar que ya se han recogido más de 550 toneladas de basura.

A partir del lunes, coincidiendo con las fiestas de María Pita, que se celebran durante todo el mes de agosto, la empresa duplicará el número de brigadas, aumentando los medios materiales y humanos e incorporando un turno de tarde. Gracias a esta ampliación, el equipo de trabajo de la empresa Valoriza, encargada de reforzar la recogida de residuos en la ciudad, aumentará su plantilla con 22 nuevos trabajadores.

Incendios de contenedores

En paralelo a estas acciones, el Ayuntamiento de A Coruña ha enviado un escrito a la fiscalía provincial de A Coruña solicitando una investigación del conflicto debido a la actitud de algunos trabajadores afines al sindicato de trabajadores de la limpieza, que presuntamente estarían detrás de los incendios de contenedores.

Además, Inés Rey condenó "rotundamente" los actos vandálicos y de violencia extrema que está sufriendo la ciudadanía. A su vez, trasladó su apoyo a todas las personas que resultaron heridas, haciendo un llamado a la reflexión a todas las personas que están organizando los actos vandálicos, que "no tienen cabida en ningún tipo de reclamación y no están justificados".

"En este caso, en la calle Ramón del Cueto, que está expuesta al viento, se pudo haber producido un accidente porque el fuego se extendió y dañó vehículos y un árbol que podría causar aún más daños (...) Esperamos que las investigaciones policiales den frutos, que haya una investigación abierta y que la denuncia que presentamos resulte en una investigación judicial y que los responsables paguen las consecuencias de estos hechos criminales. Que piensen un poco, si se les va de las manos", aseguró Rey.

Gracias a estas medidas, el vecindario respiró más tranquilo, aunque continua mostrando preocupación por los últimos altercados que han provocado tres heridos leves en la madrugada del jueves por inhalación del humo de los contenedores quemados.

Hasta el momento, el conflicto, que dura 42 días, deja un mínimo de 157 contenedores quemados y un coste de 400.000 euros en las arcas públicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com