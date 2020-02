Buscan a dos personas que podrían estar atrapadas por el desprendimiento en la autopista Irun-Bilbao

La autopista AP-8 (Irun-Bilbao) se encuentra cortada desde las cuatro de la tarde en ambos sentidos a la altura de Zaldibar (Vizcaya) debido a la caída de una ladera, ha informado la Ertzaintza.

El desprendimiento, de grandes dimensiones, ha provocado el cierre de la carretera y además se prevé que los trabajos para liberar la carretera se prolonguen mucho.

Según informa en Twitter Emergencias del Gobierno vasco, podría haber dos personas atrapadas entre las rocas.

No ha afectado directamente a ningún vehículo en circulación. No obstante, en las cercanías hay una escombrera y se está examinando por si pudiera haber algún afectado, aunque de momento no hay nada. Los bomberos están en la zona.

En el lugar se han producido retenciones, y la Ertzaintza está sacando a los coches de la autopista por la carretera nacional por Ermua a los que iban en dirección San Sebastián y por Eibar en dirección Bilbao. También se les ha empezado a sacar por Durango para intentar minimizar las colas.