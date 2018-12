Convierten un antiguo mercado en infraviviendas ilegales de 20 metros cuadrados

Lo que hace unos años era el Mercado de Fuencarral se ha convertido en una urbanización ilegal, según denuncian los vecinos, que explican que se han construido infraviviendas que no tienen permiso de habitabilidad y que solo podrían utilizarse como oficinas o locales.

Son viviendas de poco más de 20 metros cuadrados sin cédula de habitabilidad por los que sus inquilinos pagan en torno a 650 euros.

Algunos de los inquilinos están preocupados porque no sabían que su casa en realidad es un local comercial. "No nos lo comentaron, estamos un poco preocupados porque no nos explicaron nada de esto, pero es que el alquiler en Madrid está muy caro", cuenta una de las afectadas.

Desde hace siete meses Sergio vive en uno de estos locales con su mujer y su hijo pequeño. Cuenta que le han engañado y que de saberlo, él no habría alquilado. "Me han engañado, si me llegan a decir esto yo no entro aquí.

El dueño de estos locales no quiere dar la cara y rehúsa responder a las preguntas de los periodistas.

Al parecer, los locales los compró un promotor y tras reformarlos los vendió por hasta cuatro o cinco veces más de su precio original. "No deja de ser parte de la especulación que hay de la vivienda en este país", dice una vecina.