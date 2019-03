Un incendio arrasa más de 20 hectáreas en la localidad orensana de Monterrei

EN LAS PROXIMIDADES DE LA AUTOVÍA A-52

Un incendio forestal activo ha quemado más de 20 hectáreas en el municipio de Monterrei (Ourense), en un fuego en las proximidades de la autovía A-52. El fuego se originó en la parroquia de Vilaza. Por el momento no ha sido necesario cortar la autovía, ya que el humo no avanza hacia la vía y no impide la visibilidad.