Conseguir la foto perfecta a cambio de poner la vida en riesgo

Dependiendo del escenario que se elija para hacerse un 'selfie' o grabarse puede acabar en tragedia. Existen creadores de contenido que por arriesgarse demasiado han perdido la vida. Se graban al borde del abismo para una instantánea que publicar. Parece que no tienen vértigo y que el afán por alcanzar un alto número de seguidores pesa mucho más que poner en valor la vida. Adquirir muchos 'Me gusta' y comentarios en las publicaciones puede llegar a crear popularidad en las redes sociales, que es precisamente el objetivo de muchos usuarios. Según Patricia Ramírez, conocida en redes como 'Patri Psicóloga', estos influencers "necesitan estar continuamente dando contenido y al final pierden la capacidad de valorar que ese riesgo acaba con tu vida". ¿Cómo es posible que estos videos acumule millones de reproducciones? 'Patri Psicóloga', haciendo referencia a los espectadores, explica que "se quedan con la parte positiva de ese riesgo, que es la emoción que me genera".

En esta última semana han sido tres los influencers que han fallecido por exponerse a situaciones extremas.Remi Lucidi, un francés de 30 años, conocido por su pasión hacia losdeportes extremos. Decide subirse a la azotea de uno de los rascacielos más conocidos de la isla de Hong Kong, y mientras se graba haciendo acrobacias cae desde el piso 68. Accedió a la azotea del edificio asegurando que iba a visitar a un amigo, pero cuando la seguridad del edificio descubre el engaño, además de la irresponsabilidad que estaba ejerciendo, es tarde para actuar. Solo encontraron su cámara en el lugar de los hechos.

Otra víctima ha sido Sharah Kumar, un joven de 23 años que se dedicaba a compartir en Tik Tok peligrosas aventuras. En la última intentó posar de espaldas junto a las cataratas de Arasinagundi, ubicadas en la India, pero la suerte no estuvo a su favor, se resbala y cae al agua, donde la corriente lo arrastra. Tras unos días desaparecido ha sido hallado sin vida entre unas rocas.

Una obsesión con el postureo

La última víctima a causa de una dieta estricta. A base de fruta, brotes de semillas y zumos es como se alimentaba Zhana Samsonovadurante los últimos 10 años. Además, la influencer rusa que compartía en su perfil su extremo estilo de vida, llevaba años sin beber agua. Su fallecimiento ha sido a causa de una desnutrición progresiva.

Una obsesión con el postureo y por realizar el reto viral del momento con mayor espectacularidad, que acaba en muchos casos con desenlaces trágicos.