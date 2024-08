El conmovedor llamamiento en cartas de niños de un pueblo despoblado: "Tendríamos más amigos para jugar"

En la comarca leonesa de El Bierzo, los niños de las escuelas de Folgoso y La Ribera han lanzado una emotiva campaña dirigida a sus vecinos, con el objetivo de sensibilizarlos sobre la urgente necesidad de repoblar sus municipios. Esta iniciativa busca animar a los propietarios de viviendas vacías a ponerlas en el mercado, para que nuevas familias puedan establecerse en la zona.

Una de las cartas más destacadas es la de Bela, una niña de 10 años que vive en Villaviciosa de San Miguel. En su mensaje, Bela expresa con claridad la necesidad de su pueblo: "Hola vecinos, me llamo Bela, tengo 10 años, y vivo en Villaviciosa de San Miguel. Creo que el pueblo necesita niños para que el cole pueda seguir abierto. Para que haya niños, tiene que haber una familia. Y, para que haya una familia, hace falta una casa donde vivir. Si tienes una casa cerrada, ábrela. Haz que más niños y niñas puedan venir al cole con nosotros". Estas palabras, escritas de su puño y letra, están dirigidas específicamente a los vecinos que poseen viviendas desocupadas en la zona.

Bela no es la única, sus compañeros de clase también se han sumado, llenando los buzones de sus pueblos con cartas similares. Alfonso Carro, de doce años, comparte su visión sobre la importancia de repoblar la comarca: "Yo animaría a la gente a que vendiera o alquilara sus casas para que pudieran venir más niños y tener más compañeros en el colegio". Para Alfonso, la llegada de nuevas familias no solo beneficia a la escuela, sino a toda la comunidad. Por su parte, Olaya Sánchez, de once años, sueña con un pueblo lleno de vida y actividad: "Quiero que las casas de mi pueblo dejen de estar vacías porque así tendríamos más amigos con los que jugar".

El problema de la despoblación

La iniciativa no solo refleja los deseos de los niños, sino que también busca abordar un problema real que afecta a muchas zonas rurales de España: la despoblación. Como explica Jésica Pérez, vecina de La Ribera de Folgoso: "Hay muchas familias que quieren traer a los niños a estos colegios rurales, pero se encuentran con la imposibilidad de hacerlo porque no hay alojamientos disponibles". Pérez también señala que muchas casas en la zona solo se abren durante el verano, sugiriendo que alquilarlas durante el curso escolar sería una solución práctica para maestros y familias que desean mudarse.

Esther Freire, madre de dos niños que asisten a una de estas escuelas rurales, muestra ejemplos concretos de viviendas en deterioro por falta de uso. "La propietaria de esta casa falleció sin herederos y se está cayendo. Es una pena porque es una casa preciosa, de piedra, y podría acoger a una familia grande", lamenta.

Este proyecto de sensibilización cuenta con el respaldo del Ayuntamiento y del Centro de Desarrollo Rural AFA Bierzo, que ofrece garantías a los propietarios interesados en alquilar o ceder sus viviendas. Ahora, lo que queda es que los vecinos abran sus buzones, lean las cartas de estos niños, reflexionen sobre la situación y tomen medidas para que estas casas vacías se llenen de vida.

