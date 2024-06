Condenan a un maltratador a pesar de su intento de cambio de sexo para evitar la pena

El agresor trató de eludir la ley de violencia de género declarando que era transexual en el registro, pero la petición fue denegada, al no apreciarse una voluntad real en su solicitud.

El hombre había sido condenado por amenazar a su pareja, lo que fue considerado como violencia de género. Pero poco antes de que se dictara sentencia, el presunto agresor solicitó un cambio de sexo en el registro, tratando así de eludir responsabilidades. En cambio, la jueza decidió denegarle dicha solicitud al considerar que esa voluntad no era real, sino una mera forma de tratar de burlar la ley.

Ahora, el acusado se enfrenta a una condena de 40 días de trabajos en beneficio de la comunidad, privación de tenencia de armas durante un plazo de 16 meses y la prohibición de acercarse a la víctima durante el mismo plazo. Así lo ha dictaminado el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mahón, en Menorca.

El hombre había amenazado a su pareja, con ánimo de amedrentarla utilizando a sus hijos. Según recoge la resolución judicial le dijo: "como se te ocurra decírselo a los hijos, te los quito, los pierdes y tendrás consecuencias, y si hace falta te mato, pero a los niños no los ves más".

Trató de burlar las consecuencias de sus actos

Sabiendo que se enfrentaba a un delito enmarcado dentro de la violencia de género, el procesado trató de burlar las consecuencias solicitando una rectificación registral de su sexo, para constar así como mujer en el Registro Civil, con otro nombre. No lo consiguió ya que la jueza encargada del Registro desestimó dicha solicitud alegando diferentes argumentos tales como que "aprecia que su aspecto externo es genuinamente varonil y no evidencia signo alguno que le permita entender" la petición, ya que "no resulta razonable pensar que una persona realice todos los trámites para el cambio de mención de sexo cuando únicamente pretende que forme parte de la intimidad familiar más estricta, sin proyección alguna al exterior".

En su escrito, la instructora recuerda además que "las personas que no se identifican con el sexo biológico de su nacimiento, uno de los primeros pasos que dan en el camino hacia su verdadera identidad es el cambio de nombre y, además, adoptan un comportamiento propio de dicho género en sus relaciones sociales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com.