Condenado un joven por abusar sexualmente de una menor y grabarla en vídeos pornográficos

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a un joven de 24 años de edad por abusar sexualmente de una menor de edad y grabarla en vídeos pornográficos. El procesado ha sido condenado por delitos de abusos sexuales continuados y exhibicionismo. Sin embargo, este no ingresará en prisión.

La defensa del joven y la Fiscalía han alcanzado un acuerdo por el que el hombre ha visto rebajada la pena que se le pedía, inicialmente de 18 años de cárcel. Ha sido condenado por los delitos mencionados a dos años de prisión, una multa de 2.190 euros y el pago de una indemnización de 15.000 euros por los daños morales, de los que ya ha consignado 10.000.

Así fueron los hechos

De este modo, el joven ha reconocido que, a mediados de 2017, en Mallorca, inició una relación sentimental con la víctima cuando él tenía 19 años y ella 13, siendo plenamente consciente de la edad de la chica. El condenado mantuvo relaciones sexuales completas con ella siendo consciente de que la menor no quería.

Además de este delito, el joven, en ocasiones, grabó estos encuentros sexuales, generando en la víctima una sintomatología ansiosa depresiva. El hombre también ha sido condenado a una medida de libertad vigilada durante cinco años y ha quedado inhabilitado durante diez años para ejercer cualquier empleo o actividad que conlleve contacto con menores. También se le impone una orden de alejamiento y prohibición de comunicación en favor de la víctima.

Con todo, el joven no ingresará en prisión ya que se le ha concedido el beneficio de la suspensión de la pena, con la condición de que pague la cantidad faltante de la indemnización y que no cometa ningún otro delito en un plazo de cuatro años. El Tribunal ha dictado sentencia 'in voce'.