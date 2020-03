La comunidad china en España considera que no se están tomando las medidas oportunas para paliar el coronavirus

La comunidad china en España está molesta porque creen que faltan medidas para controlar la propagación del coronavirus. Piden, por ejemplo que se eviten las aglomeraciones o que quienes estuvieran en zonas de riesgo se aislen de forma preventiva igual que ellos se confinaron voluntariamente durante semanas.

Por lo que hacen un llamamiento donde señalan que "el coronavirus no es una gripe. No podemos tomarlo a la ligera". Pese a que el Ministerio de Sanidad considera que no nos encontramos en un riesgo alto de propagación la comunidad china considera que estas medidas no son suficientes.

Hace dos semanas muchos compatriotas chinos en España volvieron a salir a la calle tras permanecer 14 días aislados por si estaban infectados por coronavirus. Muchos de ellos, que viven en el barrio de Usera, aprovecharon estos días para hacer reformas en sus locales y algunos reconocen que lo han visto como unas vacaciones.