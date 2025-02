La compostelana Marta Bruyel recorre el mundo con su familia y ahora pone rumbo a África

Marta Bruyel y su pareja, Dani, son viajeros de pura cepa. Lo eran antes de conocerse, lo fueron como pareja y ahora lo son con su propia familia al completo. Aunque ella es de Santiago de Compostela, luego partió a Madrid a estudiar y graduarse en Publicidad y, durante cinco años, vivió con su pareja y sus tres hijos (tras su nacimiento) en la gran ciudad.

“Desde que nos habíamos conocido Dani y yo nunca habíamos estado más de un año quietos en un mismo sitio viviendo”, cuenta la gallega. Pero él tenía una empresa de cerrajería en la capital y los niños habían nacido muy seguidos. “El amor por viajar no desaparece, siempre había estado presente la idea de quererles enseñar mundo a los niños”, cuenta. La decisión vino luego y por varios factores: “Teníamos ganas de viajar, de estar más en familia y en contacto con la naturaleza”. Y es que, explica: “En Madrid empezaban a crecer en una rutina en la que no estábamos todo el tiempo con ellos, al haber colegio y trabajo”. Además, sigue: “Yo no quería darles una crianza en una gran ciudad, el parque se me hacía pequeño y quería que estuviesen en contacto con la naturaleza”. No se habló más: hicieron las maletas y partieron.

“No fue fácil”, añade, ya que hubo que vender la empresa de Dani. Sin embargo, él había hecho varios cursos de documentalista audiovisual y ella también venía del mundo de la comunicación. Entonces, vendieron la empresa para financiarse los viajes con ese dinero y su idea fue, luego, poder obtener ingresos de los propios viajes, creando contenido gracias a sus habilidades en el mundo creativo. Ahora, viven del trabajo en publicidad en sus redes sociales, donde se llaman Los Mundo (en todas) y de las ventas de su libro: ‘Los Mundo, quitando “peros” a la vida’. En su canal de YouTube suman ya 245.000 seguidores. Ahora, parten este miércoles a África, a recorrerse el continente en su camión 4x4. Estos días han estado en Santiago para disfrutar de un tiempo en familia.

¿Cómo lo ven los demás?

“Hay quien nos admira porque es gente viajera y entiende que hay otras formas de vivir y educar”, explica Marta. “Luego están los que no entienden nada y no conciben que hay otra forma de vivir la vida”, sigue. Los hay que piensan que no educan a sus hijos por no llevarlos a la escuela, aunque, de hecho, van a una americana online. “Hay gente que tiene miedo al de fuera y la gente fuera de Europa es super amigable y acogedora, siempre con una sonrisa en la cara y te quieren ayudar”, aunque recalca que gente mala, claro, la hay en todos lados. Incide en que hay que viajar con precaución y sentido común. Así, intentan enseñar que fuera de nuestras fronteras el mundo también es estupendo.

Pero la opinión que más importa es, claro, la de la familia. A la suya les costó mucho que se fueran: “Los abuelos lo pasaron mal porque ningún abuelo quiere tener lejos a sus nietos”. Lo han llevado mal, indica, pero los han ido a ver a algún destino y ven que los niños son felices así. Además, pueden ver por sus redes sociales las experiencias que viven, lo que les aporta “paz y tranquilidad”.

