Comparecencia de Fernando Simón hoy martes 3 de noviembre, streaming en directo

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (Ccaes), comparece en rueda de prensa este martes debido a que ayer no lo hizo por ser festivo, para dar cuenta de los casos de contagiados y fallecidos de coronavirus.

Desde hace unos días, Simón es noticia debido a una entrevista en Youtube en la que se ha criticado las palabras que tuvo hacia las enfermeras. Los escaladores Iker y Eneko Pou le preguntaron por este gremio, y le dijeron que "no nos ha quedado muy claro si te gustaban las enfermedades infecciosas, o las enfermeras infecciosas". A esto el director de Emergencias respondía que "no les preguntaba si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después" entre risas de los tres asistentes.

Sigue aquí la rueda de prensa: