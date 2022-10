Los compañeros del joven fallecido en el instituto de Ourense: "La pared vibraba nada más tocarla"

La ciudad de Ourense sigue consternada. En la mañana del miércoles, un joven de tan solo 13 años perdía la vida en su instituto tras caerle encima una pared de varios metros de altura.

La víctima se encontraba en los vestuarios del centro escolar cuando, por sorpresa, el muro de 1.400 kilos que separaba las duchas se venía abajo por completo y caía justo encima de él, lo que provocó su muerte en el acto. Rápidamente, tras varias llamadas que alertaban de lo ocurrido, los efectivos sanitarios se desplazaban hasta el lugar de los hechos, donde no podían hacer nada más que confirmar su fallecimiento, así como atender a otro chico que también había resultado herido.

Ahora, alumnos y padres del IES Julio Prieto Nespereira denuncian que el muro llevaba tiempo en mal estado y no se había hecho nada para solucionarlo.

"El muro vibraba nada más tocarlo. Daba la sensación de que se iba a caer", explica un alumno a 'Antena 3 Noticias'. Su versión, en cambio, confronta con la ofrecida por la dirección del centro. La jefa de estudios, nada más conocer la noticia, aseguraba no tener conocimiento del mal estado y lamentaba lo ocurrido.

"No puedo decir nada porque no tengo ni idea. A nosotros nadie nos había comunicado que el muro estuviera mal. Nunca ha habido ninguna queja al respecto. Anoche estuvieron jugando los del centro escolar de al lado y nos decía el profesor que habían estado allí y no habían visto nada. Ni nos han comunicado nada ni hemos visto nada", aseguraba.

"Se podría haber evitado", aseguran los padres de los alumnos

Los padres de los alumnos, en cambio, muestran su rabia y tristeza. "Si se hubiese arreglado a tiempo se podría haber evitado", denuncia una madre visiblemente emocionada. Tanto el pabellón deportivo donde ocurrió la tragedia como los vestuarios de su interior fueron construidos hace 20 años.

Por el momento, la investigación continúa abierta y los peritos aún siguen sometiendo las instalaciones, precintadas por el momento, a una compleja inspección técnica que determine cuáles fueron las causas de este trágico accidente.

El otro alumno herido, por suerte, se recupera ahora de las heridas, mientras que la comunidad educativa sigue consternada por la muerte del joven.