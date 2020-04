Cómo teñirse el pelo en casa durante el confinamiento por el coronavirus paso a paso

A causa del coronavirus tuvo que decretarse el estado de alarma, por lo que acudir a la peluquería en este momento no es posible. Muchas personas, tanto mujeres como hombres desearían poder acudir a la peluquería para tapar las canas o simplemente para retocar el color de su cabello. Pero, aunque en este momento no se pueda acudir a un centro de belleza, podemos hacerlo en casa nosotros mismos o con la ayuda de alguien. Por eso, a continuación de explicamos cómo teñir el pelo en casa durante el confinamiento del coronavirus paso a paso.

Cada vez es más fácil teñirse uno mismo y además, puedes conseguir el tinte en cualquier supermercado u online a un precio mucho más económico. Si nunca antes te habías teñido en casa y no sabes por qué color decantarte, es importante que sepas que un tinte no aclara otro tinte, sobre todo si el cabello ya está teñido. Por ello, ante la duda, es recomendable decantarse por el color más claro porque si escoges un tinte oscuro no podrás volverlo más claro, pero sí al contrario.

Cómo teñir el pelo en casa paso a paso

La primera recomendación es que el día que vayas a teñirte el cabello, lo hagas cuando te toca lavarlo, puesto que los aceite naturales permiten que el tinte penetre mejor en el interior del pelo. También debes realizar la prueba de la alergia 48 horas antes de aplicar el tinte. Tan solo tendrás que aplicar un poco de producto detrás de la oreja y si después de 48 horas no presentas ninguna reacción en la piel, podrás teñirte el pelo sin problema.

Antes de comenzar a teñir el pelo en casa paso a paso es importante que prepares: una toalla vieja o que no te importe manchar, un peine, pinzas (por si fuera necesario), guantes y aplicar crema hidratante o vaselina alrededor del rostro y del cuello, para que en caso de que manches tu piel, puedas quitarlo con facilidad.

Normalmente en todos los tintes de supermercado encontrarás los guantes, el bote revelador, el de amoniaco y la crema suavizante e incluso a veces el pincel para aplicarlo. Puedes mezclar el amoniaco y el bote revelador en la misma botella que viene en la caja o si te es más fácil puedes coger un bol y aplicarlo con el pincel.

Una vez mezcles bien los dos productos puedes proceder a teñirte el pelo. Te recomiendo que empieces por la raíz y una vez esté impregnada de producto procedas a teñir el resto del cabello. En el caso en que vivas con tus padres, pareja, hermanos, primos...puedes pedir que te ayuden si te resulta difícil hacerlo sola. En cuanto al tiempo, en las instrucciones indicará dependiendo del color del cabello y del tipo de tinte cuánto tiempo debes esperar.

Una vez hayan pasado los minutos que te indique, ya podrás lavar tu pelo. Primero enjuágalo con agua más bien fría hasta que no salga tinte, a continuación, enjuaga tu pelo con champú y por último, utiliza la crema suavizante que viene en la caja. Para finalizar, te recomiendo que seques tu pelo con aire frío para que se fije mejor el tinte y no lo laves hasta pasar, al menos, 24 horas.