El pasado fin de semana murieron cuatro personas en un accidente en Salamanca. El conductor, un joven de 25 años, dio positivo en alcohol y drogas (cocaína y anfetaminas). Además, el chico tiene antecedentes por tráfico de drogas.

La Guardia Civil le había retirado el carné por pérdida de puntos pero lo había vuelto a recuperar. Ahora la pregunta es: ¿cuál es el protocolo para recuperar el carné?

Todos sabemos que el permiso de conducir no se puede retirar de por vida. Es el juez el que decide cuánto tiempo estarás sin el carné. En el caso del chico la retirada fue de un año. En estos casos el conductor tiene que hacer un curso de educación vial que dura 24 horas y además tiene que aprobar un examen teórico. Una vez cumplidos estos requisitos, se recupera el carné con 8 puntos. Una vez completado el proceso ya se puede conducir con normalidad.