El colombiano Juan de Castilla tira de épica y convierte en inolvidable una tarde con toros para olvidar

Decimosexta de abono: Los tres diestros hicieron el paseíllo entregados, aunque fue Juan de Castilla el que protagonizó una tarde épica en la que tuvo que dominar a dos ejemplares con muchísimo peligro. Se la jugó en cada pase... Acabó eso sí con dos cornadas: una de 15 centímetros en la espalda y otra superficial en el pene.

Lo mejor

Las ganas de estos 3 matadores que cuando salen al ruedo siempre dan la cara. Robleño se retira este año, después de 56 paseíllos en Las Ventas.

Y también el respeto del público hacia el diestro colombiano que después del vapuleo del toro, se puso unos pantalones y siguió con la lidia exactamente igual que si no hubiera pasado nada. Pasó por la enfermería y tras los puntos y grapas convenientes, se preparó para salir con el sexto. Le fue a recibir a 'Porta gayola' y eso que era el más grande de los que han salido hasta ahora en esta feria: 669 kilos. El de Medellín se la jugó en cada pase. En todos. Y con astados que no tenían ninguna fijeza en el engaño.

Lo peor

La ganadería de Dolores Aguirre que no se lidiaba en Las Ventas desde 2018. Después de la corrida de ayer entendimos por qué. Sus ejemplares resultaron mansos, peligrosos, deslavazados y sin ninguna actitud para la lidia. En teoría tienen la dificultad de que no son uniformes, cada uno tiene una lidia distinta, pero en la práctica a Madrid no se puede traer cualquier cosa. No hay comparación entre los animales que vimos ayer y los que han traído aquí otros hierros.

A destacar

El tesón y la entrega de Juan de Castilla, un torero con una historia a destacar. Viajó a nuestro país hace unos años con una beca financiada por Botero. Trabaja en una empresa de paquetería y compatibiliza su vida laboral con el toreo. El año pasado toreó en Madrid la de Mihura después de haber salido al ruedo esa misma mañana en Vic, Francia. Se cogió un avión de línea regular y aterrizó en Barajas a poco más de las 5 de la tarde. Se vistió en la plaza, y salió a la Monumental. Y además es un torero que siempre, siempre, siempre da la cara. Esperemos que Madrid le premie como se merece algún día.

