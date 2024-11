Para su coche en medio de una autovía para perseguir a un pato

¿Qué harías si te encuentras un pato cruzando por el medio de una autovía? No es poco habitual encontrarse perros, gatos o incluso pardelas despistadas en medio de alguna carretera en Canarias. Pero en este caso el animal en cuestión era un pato. Un pato en la autovía que conecta las dos vías principales de la isla de Tenerife y que acabó provocando un pequeño caos, sin querer.

Si nos encontramos un animal lo que aconseja tráfico es reducir la velocidad, alertar al os demás conductoras y si creemos que puede estar en riesgo, avisar a las autoridades competentes para que lo rescaten. Detener el vehículo progresivamente para evitar colisionar con él y evitar el contacto directo porque el animal puede estar asustado y reaccionar de forma agresiva.

Se detiene en medio de la vía

Sin embargo esta conductora no se lo pensó dos veces y paró su vehículo de color negro en medio del carril derecho, uno de los tres con los que cuenta la vía, para bajarse a asistir el animal. Todo quedó grabado en vídeo así que se puede ver el caos de tráfico que esto generó obligando a todos los vehículos a trasladarse a los carriles contiguos sin que además hubiera ninguna indicación, con el riesgo que esto supone para la circulación.

El pequeño coche está detenido completamente y con los cuatro intermitentes mientras una mujer, presumiblemente la conductora, camina por el arcén. Quien graba se aproxima lentamente al lugar de los hechos y al llegar comprueba que se trata de un pato al que está tratando de rescatar la mujer.

"¡Deja el coche ahí en medio!"

En el vídeo se puede escuchar las reacciones del ocupante del vehículo desde el que se graba la escena: “está persiguiendo a un pato me da”, exclama el hombre que no sale de su sorpresa. Desde su posición no se ve bien al animal que está siendo perseguido pero tiene claro que ese no es lugar para parar un coche: “se va y deja el coche ahí en medio”, dice, como queriendo que le escuche la mujer que aún está muy lejos.

No se alcanza a ver bien a la criatura hasta que, en pocos segundos, se acerca a su altura y efectivamente se trata de un pato. Para colmo de la indignación de este conductor, la mujer no ha logrado atraparlo: “y encima no lo cogió”.

Lo ideal en estos casos es mantener la calma

La conductora se queda corriendo tras el pato y no sabemos si logró socorrerlo. En cualquier caso, si nos encontramos con un animal en carretera lo ideal es mantener la calma, la seguridad siempre es lo primero, por lo que hay que evitar poner en riesgo nuestra vida y la de los otros conductores.

En el caso de que queramos pararnos a socorrer al animal es importante tener en cuenta si es el lugar más adecuado para detener el vehículo, usar las luces de emergencia y evitar salir del coche si no

