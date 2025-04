Le cobran 5 euros por hacer pis en una botella: la insólita historia de una mujer atrapada durante el apagón eléctrico

El apagón eléctrico comenzó a las 12:32 horas del lunes 28 de abril. Una pérdida súbita de 15.000 megavatios, equivalente al 60% de la electricidad en uso, provocó la desconexión de España del sistema eléctrico europeo. Desde entonces, semáforos apagados, redes caídas, comercios cerrados y un país entero intentando improvisar soluciones con la batería que quedaba en sus móviles y la paciencia que les quedaba en el cuerpo.

En Atocha, las horas avanzaban sin trenes, sin explicaciones y sin servicios básicos. "Estuvimos fuera mucho tiempo y a las tres de la tarde nos acercamos a un bar que está enfrente y ya no tenían comida, no tenían de nada", recuerda una afectada. Sin alimentos, sin medios de transporte y con las líneas de comunicación colapsadas, el escenario fue el perfecto caldo de cultivo para el oportunismo.

"Vengo de Zaragoza, vine aquí en el AVE que llegó a las 10:26 de la mañana y a la una menos diez nos mandó la Policía salir de la estación de Atocha", relata. Su viaje a la capital, rutinario y puntual hasta entonces, se convirtió en una jornada de espera, angustia y humillación que retrata a la perfección el caos que paralizó el país.

Una historia de insolidaridad

"Yo me estaba haciendo pis como a las 6 de la tarde y me acerqué a un sitio para ver si me dejaban pasar con una botella de agua que un señor me la cortó por la mitad para ver si podía hacer pis y poder abandonarlo donde pudiera", confiesa la afectada.

Lo que parecía un acto de solidaridad terminó convertido en negocio. "Cinco euros me pidió el señor, y también me ofrecía poder guardarme una maleta. Si yo traía equipaje, que también se guardaban las maletas", explica. No solo le cobraban por orinar en una botella cortada, sino que ofrecían un "servicio" de consigna improvisado mientras las autoridades seguían sin aportar soluciones tangibles.

El Gobierno ha insistido en que todas las hipótesis sobre el origen del apagón eléctrico siguen abiertas y ha pedido no especular.

