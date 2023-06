Le citan para una mamografía 31 años después de haber muerto

Noelia Medina falleció cuando apenas tenía 19 años, un trágico accidente de tráfico frustró su vida y la de su familia que esta semana, casi treinta y un años después, han pasado un duro trago al recibir una carta a su nombre donde la citaban para una prueba médica.

La misiva llegó el pasado miércoles por la mañana al buzón de su hermano Carlos Javier que cuando leyó el nombre de su hermana en el sobre confiesa que se quedó blanco "no sabía ni cómo reaccionar, me estaba tomando el café y no pude seguir. Imagínese la cantidad de recuerdos que se le vienen a uno a la cabeza después de tanto tiempo". Tras el primer impacto, Carlos Javier abrió la carta y descubrió que se trataba de una cita oficial del Servicio Canario de la Salud para un cribado poblacional contra elcáncer de mama.

"No puedo entender cómo es posible que después de tres décadas no tengan actualizados los datos y envíen citas para personas que llevan tanto tiempo fallecidas. No es plato de buen gusto para nadie", asegura Carlos Javier.

La familia se ha puesto en contacto con un abogado para intentar solucionar esta situación y evitar que vuelvan a llegar más cartas de este u otro organismo a nombre de Noelia.

La carta que ha recibido el hermano de la fallecida | Antena 3 Noticias

La versión de la Consejería de Sanidad

Según la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias esta situación se ha producido porque para realizar estos cribados, los datos se toman del censo de cada ayuntamiento, que es donde no se han actualizado los datos. Dada la juventud de Noelia cuando falleció, no tenía ninguna propiedad a su nombre, lo que explicaría que hasta ahora no le hubiera llegado ninguna notificación de ningún tipo que les alertara de que esos datos seguían estando vigentes en el listado del patrón municipal.

Desde el Servicio Canario de la Salud, aunque lamentan profundamente que la familia haya tenido que pasar por este trance, aseguran que lo que viene a demostrar esta triste situación es que el sistema de cribado funciona a la perfección. Noelia habría cumplido 50 años el 28 de mayo de este año, justo la edad en la que comienzan los cribados para detectar cáncer de mama, tan solo dos semanas después de ese aniversario el sistema ya la había citado para hacerse una mamografía.