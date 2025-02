Cita en el autocine al más puro estilo Las Vegas, descubre este plan para este San Valentín

Pasamos la taquilla con nuestras entradas, y cogemos sitio en el autocine. Un plan perfecto para pasar San Valentín. Javier Sánchez, coordinador del Autocine de Madrid, lo tiene claro: "Un buen plan, diferente sobre todo, para disfrutar del amor". En este espacio de magia, no falta detalle, es un entorno totalmente americano. Y después de disfrutar de la gran pantalla, como colofón pasas por el altar.

San Valentín en la actualidad, al más puro estilo Rock and roll

En este autocine nadie se resiste a celebrar el amor, porque no hace falta viajar a Las Vegas para que te case el emblemático Elvis Presley. A lo loco, y bajo al ritmo de 'Rock and roll', son muchas las parejas que sellan su amor. Una manera única y memorable para recordar este día tan romántico del calendario. Desde hace algunos años, ver una película bajo las estrellas se ha convertido el plan favorito para celebrar el 14 de febrero. Y con más motivo, si las risas no van a faltar.

El origen de esta celebración de amor

Una de las teorías sobre el origen de San Valentín es que el emperador romano Claudio III, conocido como 'El Gótico', prohibió a los militares casarse ya que consideraba que perdían fuerza para luchar si se comprometían. Y que en esa época un sacerdote se encargaba de casar a los soldados a escondidas. Tras ser descubierto el sacerdote fue martirizado y ejecutado el 14 de febrero.

El emperador encarceló al sacerdote y el oficial quiso ponerle a prueba por lo que le retó a darle la vista a su hija, Julia, que había nacido ciega, por lo que el sacerdote le dio la vista. Tras ser descubierto el sacerdote fue martirizado y ejecutado el 14 de febrero.

