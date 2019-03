Cifuentes anuncia que instalará cámaras en la zona donde actúa el pederasta de Ciudad Lineal

Cristina Cifuentes ha anunciado durante la rueda de prensa celebrada en San Sebastián de los Reyes ante el inicio de las fiestas del municipio este lunes, que se instalarán cámaras en la zona donde actúa el secuestrador de Ciudad Lineal.

Cifuentes ha confirmado que el sábado se celebró una reunión en la que se tomaron varias decisiones, entre ellas, la instalación de las cámaras. La reunión se celebró un día después de que se produjera otro caso tras el secuestra de otra menor.



"Fue una reunión muy larga. Estuvimos toda la tarde el director general de la Policía, el jefe superior, el jefe del operativo que está al frente de la investigación y se analizó el estado de la propia investigación para la detención de este delincuente y se tomó la decisión de adoptar una serie de medidas".



Entre ellas, la delegada del Gobierno ha enumerado "mantener con toda intensidad el proceso de investigación, porque el grupo que la está llevando a cabo trabaja sin descanso.



En segundo lugar se acordó intensificar el despliegue de policía judicial y en tercer lugar se acordó reforzar los dispositivos de prevención".



"Ahora, de cara al inicio del curso escolar y ante una lógica alarma, se va a intensificar el patrullaje sobre todo en el entorno escolar y en parques y jardines", ha puntualizado.



DISPOSITIVOS CONJUNTOS

Asimismo, en el encuentro se acordó poner en marcha "dispositivos conjuntos con Policía Local de Madrid. "En cuarto lugar se va a ampliar el plan específico de prevención. Se han mantenido reuniones con las asociaciones de vecinos por parte del área de participación ciudadana de policía.



Hay una planificación de reuniones con ampas, con asociaciones de vecinos de la zona, no sólo para que haya un canal de información y despejar las dudas de los vecinos, sino para facilitar consejos preventivos que es conveniente que los ciudadanos conozcan y sepan", ha informado Cifuentes.

Por último, ha explicado que se decidió "iniciar el proceso de instalación de nuevas cámaras de videovigilancia en algunas zonas para poder ayudar en la investigación a efectos de la investigación". No obstante, no ha querido dar a conocer su ubicación.



"Comprenderá que no le voy a decir dónde para que lo publique usted en un medio", le ha respondido al periodista que le ha pedido el dato.



"Conviene que no se hagan públicos porque es un instrumento más para la prevención, que sepa este delincuente que va a haber más medios", ha señalado.



Por otro lado, ha subrayado que "se están analizando con mucho cuidado todas las grabaciones de comercios, instituciones, etc, que hay en la zona donde ha actuado este delincuente".



"Se trata no sólo de avanzar en la investigación y en la labor preventiva para evitar hechos similares en el futuro, sino también de tranquilizar a los vecinos de la zona" porque, según la delegada, "en estos momentos existe una pecepciopn de peligro y alarma social". "Queremos tranquilizar a la población y hacer que se sienta segura", ha concluido.



En cuanto a la investigación, Cristina Cifuentes ha señalado que "por parte de la delegación del Gobierno y de la Policía no se va a dar ningún dato ni detalle que tenga que ver con la investigación" porque "cualquier detalle que saliera de una fuente oficial podría perjudicar la investigación".



No obstante, ha señalado que entiende y comprende que los medios de comunicación tengan que informar. "Es su obligación, pero la nuestra es no perjudicar", ha puntualizado.

La delegada se ha referido a la investigación como "muy laboriosa y extremadamente complicada". "Me consta que los funcionarios están trabajando con diligencia y con una dedicación destacable. Han estado todo el verano. No han parado un momento", ha revelado.



Cristina Cifuentes ha concluido manifestando que para la delegación, "La detención de este indeseable es la prioridad absoluta. No hay ningún otro asunto que ocupe y preocupe más. Es el enemigo público número uno y no vamos a descansar hasta conseguir atraparle", ha añadido.



Sobre si el autor del secuestro del viernes es el mismo que en ocasiones anteriores, no ha querido dar detalles. Tan solo ha explicado que "con independencia de que el autor sea el mismo o no, todos los casos se tratan con la misma intensidad". (referente a si ha sido el mismo o no)



El portavoz del Gobierno regional y consejero de Presidencia, Salvador Victoria, ha manifestado que tiene "la máxima confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado". "Todos deseamos ver a este miserable entre rejas y que caiga sobre el todo el peso de la ley", ha dicho.