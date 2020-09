Los científicos españoles piden por segunda vez al Gobierno un comité de expertos independientes sobre el coronavirus en una carta a The Lancet

Llamamiento de algunos de los más prestigiosos científicos españoles en una de las más prestigiosas revistas científicas. The Lancet publica una segunda carta de un grupo de 20 científicos que ya en agosto pidieron una auditoría independiente en la gestión de la pandemia. El jueves 1 de octubre serán recibidos por el Gobierno.

Carta en The Lancet

En la carta publicada por The Lancet los científicos vuelven a pedir que se haga de forma urgente una evaluación de la situación independiente. Creen que es importante además que se designe con el acuerdo de sanitarios, políticos y científicos y que trabaje en el objetivo prioritario de identificar los puntos débiles de la situación para, entre otros asuntos, mejorar el sistema de atención sanitario y social.

El grupo de expertos comienzan la carta de forma descriptiva: "se está produciendo un resurgimiento de las infecciones por Covid-19 en España"; aseguran que ha llegado el momento de "definir esa evaluación".

Tres claves para una evaluación independiente

Los científicos proponen en la carta tres requisitos para hacer una "una evaluación independiente exitosa" de la pandemia provocada por el coronavirus que permita gestionar mejor sus consecuencias:

-El primero es la urgencia en la evaluación

-El segundo es el "apoyo generalizado de partidos políticos, asociaciones científicas, profesionales de la salud, pacientes y cuidadores, y de toda la sociedad".

-El tercero es un compromiso firme del Gobierno Central y los gobiernos autonómicos de escuchar las recomendaciones propuestas y llevarlas a la práctica".

Requisitos para elegir a los expertos independientes

En la carta publicada por The Lancet los científicos consideran que hay cuatro requisitos básicos a la hora de elegir a los miembros de ese comité independiente.

-Independencia no sólo que no pertenezcan a ningún gobierno, si no que no hayan trabajado en él, y sugieren que lo compongan "académicos españoles independientes, tanto en España como en el extranjero, y expertos internacionales".

-No buscar culpables y centrarse en buscar soluciones.

-Que representen a distintas disciplinas para fomentar la crítica y haya equilibrio entre hombres y mujeres.

-Capaces de analizar y hacer una evaluación de los efectos sanitarios, sociales y económicos.

Ponen como ejemplo los modelos de asesores independientes de la Organización Mundial de la Salud, el modelo británico de y el australiano.

La carta termina insistiendo al Ejecutivo "seguimos animando al Gobierno Central de España y a las Comunidades Autónomas a sacar adelante esta evaluación, que podría convertirse en un ejemplo a seguir por otros países. Seguiremos ofreciendo propuestas más detalladas. Esta evaluación, basada en evidencia científica, se encuentra ahora con urgencia necesarios para orientar la política de salud pública y contribuir a superar la pandemia de Covid-19".

Uno de los firmantes de la carta asegura que errar es humano pero persistir no tiene justificación

José María Martín Moreno es uno de los firmantes de la carta, le avala su curricúlum: es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Valencia, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y doctor en Salud Pública, Epidemiología y Gestión Sanitaria por la Universidad de Harvard y ha trabajado como asesor para la OMS. Martín Moreno ha dicho en Espejo Público que "llama la atención que mes y medio de la primera carta no se haya tomado la decisión simplemente de identificar lo que está fallando para tomar decisiones" porque -dice el científico- "errar es humano pero persistir en el error no tiene justificación".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa les va a recibir el próximo 1 de octubre. Martín Moreno cree que "es un paso en esa dirección de ver estrategias pero el problema es la urgencia porque la evaluacion deberia comenzar ya e informar periodicamente hasta el final de la pandemia". Ha puesto el acento en la urgencia ante la situación de "tanto sufrimiento de la gente y confusión por la falta de definición sobre "por qué estos indicadores, por qué este barrio sí y este no...", "hace falta más clarididad" ha dicho.