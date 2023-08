Chapela cierra su playa por una bacteria en el agua en plena ola de calor en Galicia

Las analíticas realizadas por el comité experto de Sanidad detectaron altos niveles de la bacteria Escherichia Coli en el arenal chapelano, lo que llevó al Gobierno local a cerrar la playa y prohibir el baño. Este episodio no es puntual: hace apenas dos meses la misma bacteria afectó las aguas de esta conocida playa de Redondela obligando de nuevo a prohibir a los bañistas meterse en el mar.

Una situación que se repite continuamente, ya que, aunque últimamente los resultados sobre la calidad del agua no eran devastadores, entre 2014 y 2017 se produjeron cuatro cierres consecutivos en la temporada estival debido a la contaminación de sus aguas.

Las causas, si bien no se han investigado a fondo, se sospecha que provienen de algún vertido de aguas fecales procedentes de la depuradora de Teis, que se encuentra a escasos metros de la playa. Una ubicación que no favorece la calidad del agua, ya que, además de su proximidad con este establecimiento, Arealonga se encuentra entre dos puertos deportivos y es desembocadura directa de dos ríos.

Los bañistas, ajenos al peligro

"Sin ir más lejos, hoy por la mañana había un reguero de un vertido de color blanco y otros días aparecen restos de color rojo, esto es así continuamente, siempre estamos con las mismas", afirmaba una socorrista. "Y no pienses que a la gente le importa, les avisas de que no se pueden bañar y les da igual", continúa. Un testimonio que, además, corrobora su compañero: "Yo hoy di el aviso por megafonía, además de izar la bandera roja y de colgar el cartel de prohibido bañarse, y aun así tuve que llamar a la Policía por que la gente sigue metiéndose en el agua y es muy peligroso para su salud".

Sin embargo, pese a las constantes advertencias y prohibiciones, podemos encontrar el arenal repleto de bañistas que, sin ningún tipo de preocupación, se adentran en el mar. "Llevo bañándome aquí... como quien dice nací en esta playa y siempre están con lo mismo de que el agua es mala pero mira que piel tengo", dice una vecina. "De lo que tenían que preocuparse es de otras cosas más importantes no de esa tontería del agua, yo de pequeña me bañaba en medio de la grasa del pescado y peor que eso no creo que esté ahora", añadía.

Por su parte el Concello de Redondela ya ha confirmado que este miércoles se realizarán las contraanalíticas necesarias para poder reabrir la playa, ya que, según la concejala de medioambiente, "confiamos en que haya sido algo puntual como otras veces y mañana mismo se pueda quitar la bandera roja".

Una imagen que se repite en la playa de Rodeira, en Cangas, que también permanece cerrada después de que en la analítica microbiótica de Sanidad se encontrase la bacteria E.Coli en niveles por encima de lo normal. Y que, como podíamos suponer, tampoco se libra de los bañistas que, pese a las advertencias, se niegan a convivir con la ola de calor que azota Galicia sin meterse en el agua.