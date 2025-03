Un centro de salud de A Coruña coloca carteles contra la falta de asistencia a las citas: "En febrero 263 faltas"

No es una novedad. Por desgracia es demasiado habitual. Tanto que muchos locales de hostelería incluso han empezado a pedir una fianza al realizar la reserva para asegurarse de que los clientes van a aparecer o, al menos, a avisar en caso de no poder acudir. Este fenómeno que se ha dado a conocer en los últimos tiempos como el 'no show' ocurre en todos los ámbitos, también en la sanidad.

De ahí la curiosa iniciativa que ha puesto en marcha el ambulatorioCasa del Mar de A Coruña, que se ha propuesto concienciar a la gente con una campaña clara y directa. Han colgado carteles en la pared en los que cada día se hace recuento del número de pacientes que faltan a su cita, en este caso a las analíticas.

"En febrero faltaron 263 personas a las analíticas"

Un día 14 faltas, otro 16, otro 15. ¿Resultado? "En febrero faltaron 263 personas a las analíticas", dice uno de estos carteles. Y no hay que pensarlo mucho para darse cuenta de cómo repercuten estas faltas en el funcionamiento del sistema, sobre todo en los demás usuarios. Una cita que podría producirse antes acaba demorándose, mientras que cada día quedan huecos libres.

Si la campaña funciona, otras consultas quizá podrían plantearse ponerla en marcha, y es que los datos del Servicio Gallego de Salud para la comunidad muestran que el problema es general.

Las consultas de pacientes que no fueron ni anularon su cita superan los 948.000 en toda la comunidad durante el año 2024. Aunque la cifra llama la atención, es cierto que si analizamos los porcentajes vemos que la tasa no es tan elevada y que la tendencia es decreciente.

Más de 948.000 personas no asistieron ni anularon su cita

El año pasado no acudieron a una cita presencial en primaria el 3,86% de los pacientes, unos 702.500, incluyendo las citas de pediatría, enfermería o fisioterapia. En cuanto a las consultas hospitalarias, con una cifra que supera las 245.000 personas, se ha pasado del 8,58% en 2017 al 5,75% actual.

Lo cual está bien, sin duda, pero dado que lo único que hay que hacer para alcanzar el absentismo 0 es una llamada, los datos siguen invitando a la reflexión. ¿Tan complicado nos resulta?

Aquí es donde hay que analizar los motivos. Porque a la dejadez o la falta de empatía (con quien puede estar necesitando esa cita que dejamos vacía), están también el olvido en los pacientes mayores o enfermos, el desconocimiento cuando no se ha explicado bien cuándo o dónde ir, las dificultades logísticas para asistir... Una revisión completa, sin duda, es necesaria para mejorar.

También seguir muy de cerca la iniciativa de la Casa del Mar de A Coruña, porque ver de manera tan gráfica la cantidad de citas que se pierden, más de 260 analíticas en un mes, ayuda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com